Кто из ФОПов получит до 15 тысяч гривен на свет: условия по ЕСВ, работникам и сфере деятельности
Как сообщала «Судебно-юридическая газетаʼ», государство запустило новую программу поддержки для физических лиц — предпринимателей. ФОПы 2–3 групп могут подать заявку на получение одноразовой финансовой помощи через портал «Дия».
Кто может получить и сколько
Предприниматели с наемными работниками смогут получить от 7 500 до 15 000 гривен. Размер выплаты зависит от количества официально трудоустроенных сотрудников. Средства предоставляются для поддержки бесперебойной работы бизнеса и повышения его энергоустойчивости в условиях возможных отключений электроэнергии.
Претендовать на помощь могут ФОПы:
- 2-й или 3-й группы
- зарегистрированные до 1 декабря 2025 года
- имеют наемных работников
- без долгов по ЕСВ
- работают в социально важных сферах
- имеют открытую Дия.Картку
Полученные средства разрешено направить на приобретение генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей, топлива для генераторов, а также на монтаж и подключение соответствующего энергооборудования.
Как подать заявку
Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на портале «Дия», заполнить электронную форму, выбрать Дия.Картку для зачисления средств и подписать заявление.
После этого остается ожидать решения и поступления выплаты.
Деньги зачисляются непосредственно на Дия.Картку заявителя.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.