Кто из ФОПов получит до 15 тысяч гривен на свет: условия по ЕСВ, работникам и сфере деятельности

ФОПам платят до 15 000 грн: как быстро подать заявку через Дию.

Как сообщала «Судебно-юридическая газетаʼ», государство запустило новую программу поддержки для физических лиц — предпринимателей. ФОПы 2–3 групп могут подать заявку на получение одноразовой финансовой помощи через портал «Дия».

Кто может получить и сколько

Предприниматели с наемными работниками смогут получить от 7 500 до 15 000 гривен. Размер выплаты зависит от количества официально трудоустроенных сотрудников. Средства предоставляются для поддержки бесперебойной работы бизнеса и повышения его энергоустойчивости в условиях возможных отключений электроэнергии.

Претендовать на помощь могут ФОПы:

2-й или 3-й группы

зарегистрированные до 1 декабря 2025 года

имеют наемных работников

без долгов по ЕСВ

работают в социально важных сферах

имеют открытую Дия.Картку

Полученные средства разрешено направить на приобретение генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей, топлива для генераторов, а также на монтаж и подключение соответствующего энергооборудования.

Как подать заявку

Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на портале «Дия», заполнить электронную форму, выбрать Дия.Картку для зачисления средств и подписать заявление.

После этого остается ожидать решения и поступления выплаты.

Деньги зачисляются непосредственно на Дия.Картку заявителя.

