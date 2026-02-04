Омбудсман Лубінець заявив про розблокування пенсій переселенців — що слід знати пенсіонерам

Дмитро Лубінець повідомив, що разом зі своєю командою підготував офіційне подання на ім’я Міністра соціальної політики з вимогою змінити чинну процедуру ідентифікації пенсіонерів-ВПО.

Фото: РБК-Україна

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що виплати пенсій для внутрішньо переміщених осіб уже відновлено. За його словами, наразі він очікує на надходження відповідного офіційного документа.

Він зазначив, що спільними зусиллями вдалося домогтися розв'язання проблеми.

"Є результат - пенсії розблоковані Це зробили ми разом: громадський сектор, пенсіонери, які писали мені особисто, люди в коментарях, усі, хто не змовчав і не погодився з несправедливістю. Разом із командою ми напрацювали подання на ім’я міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з вимогою внести зміни в процедуру ідентифікації", - написав Лубінець у соцмережі.

Омбудсман зазначив, що через дію постанови №299 було тимчасово зупинено окремі види виплат. Йдеться, зокрема, про пенсії по інвалідності, у разі втрати годувальника (у тому числі для дітей загиблих військовослужбовців), пенсії за віком та за вислугу років, а також страхові виплати у випадку нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань і щомісячне довічне грошове утримання.

Водночас він наголосив, що всі громадяни, які належать до цих категорій, мають гарантоване право на своєчасне отримання пенсійних виплат без жодних додаткових вимог або обмежень. За словами Лубінця, це є конституційно закріпленим правом, а не формою соціальної допомоги чи пільги.

Раніше Дмитро Лубінець звернувся до уряду із закликом спростити ідентифікацію пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб та продовжити строки підтвердження того, що вони не отримують пенсій від органів РФ. За його словами, у січні без виплат масово залишилися пенсіонери ВПО, яких в Україні понад 1,3 мільйона.

У Мінсоцполітики спростували повідомлення про масове припинення пенсій для більш ніж мільйона українців. За офіційними даними, виплати тимчасово зупинено лише для 337 тисяч осіб, які не пройшли обов’язкову ідентифікацію або не підтвердили відсутність пенсійних виплат з боку РФ, зазначив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.