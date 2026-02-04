  1. В Украине

Омбудсман Лубинец заявил о разблокировании пенсий переселенцев — что нужно знать пенсионерам

10:39, 4 февраля 2026
Дмитрий Лубинец сообщил, что вместе со своей командой подготовил официальное представление на имя Министра социальной политики с требованием изменить действующую процедуру идентификации пенсионеров-ВПЛ.
Фото: РБК-Украина
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что выплаты пенсий для внутренне перемещенных лиц уже возобновлены. По его словам, в настоящее время он ожидает поступления соответствующего официального документа.

Он отметил, что совместными усилиями удалось добиться решения проблемы.

«Есть результат — пенсии разблокированы. Это сделали мы вместе: гражданский сектор, пенсионеры, которые писали мне лично, люди в комментариях, все, кто не промолчал и не согласился с несправедливостью. Вместе с командой мы подготовили представление на имя министра социальной политики, семьи и единства Украины с требованием внести изменения в процедуру идентификации», — написал Лубинец в соцсети.

Омбудсман отметил, что из-за действия постановления №299 были временно приостановлены отдельные виды выплат. Речь идет, в частности, о пенсиях по инвалидности, в случае потери кормильца (в том числе для детей погибших военнослужащих), пенсиях по возрасту и за выслугу лет, а также страховых выплатах в случае несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний и ежемесячном пожизненном денежном содержании.

В то же время он подчеркнул, что все граждане, относящиеся к этим категориям, имеют гарантированное право на своевременное получение пенсионных выплат без каких-либо дополнительных требований или ограничений. По словам Лубинца, это является конституционно закрепленным правом, а не формой социальной помощи или льготы.

Напомним, Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился к правительству с призывом упростить идентификацию пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц и продлить сроки подтверждения того, что они не получают пенсий от органов РФ. По его словам, в январе без выплат массово остались пенсионеры ВПЛ, которых в Украине более 1,3 миллиона.

В Министерстве социальной политики опровергли сообщения о массовом прекращении пенсий для более чем миллиона украинцев. По официальным данным, выплаты временно приостановлены лишь для 337 тысяч человек, которые не прошли обязательную идентификацию или не подтвердили отсутствие пенсионных выплат со стороны РФ, сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

