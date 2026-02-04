МОН розпочало громадське обговорення нової програми для 1-4 класів, яка стартує з 2028 року

МОН залучає освітян і батьків до обговорення програми початкової школи.

Міністерство освіти і науки України розпочало громадське обговорення проєкту Типової освітньої програми для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. До участі запрошують учителів початкових класів, керівників закладів освіти, представників освітянської спільноти, батьків та всіх охочих.

За даними МОН, проєкт Типової освітньої програми розробили на основі оновленого Державного стандарту початкової освіти. У МОН зазначають, що документ є наступним етапом упровадження змін у початковій школі. Навчання за цією програмою для учнів і учениць перших класів розпочнеться з 1 вересня 2028 року.

Програму планують застосовувати в закладах загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, у закладах, де поряд із державною мовою навчання здійснюється мовою корінного народу або національної меншини, а також у класах із вивченням відповідних мов. Вона також передбачена для спеціальних закладів загальної середньої освіти та спеціальних класів, а також для закладів, що організовують інклюзивне навчання.

Типова освітня програма визначає, як вимоги державного стандарту реалізовуватимуться на практиці, та є основою для розроблення модельних навчальних програм і підручників для 1-4 класів.

Зокрема, як вказують в Міносвіти, програма визначає:

загальні обсяги навчального навантаження для 1-4 класів з урахуванням двох циклів навчання: адаптаційно-ігрового (1-2 класи) та основного (3-4 класи);

підходи та рекомендації щодо організації освітнього процесу й оцінювання результатів навчання;

типові навчальні плани для класів з українською мовою навчання та мовами навчання національних меншин, а також типові навчальні плани для учнівства з особливими освітніми потребами;

вимоги до структури модельних навчальних і навчальних програм..

Громадське обговорення триватиме до 18 лютого 2026 року. Пропозиції, зауваження та коментарі можна подати через платформу eDEM або на електронні адреси [email protected] та [email protected].

