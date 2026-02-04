МОН начало общественное обсуждение новой программы для 1-4 классов, которая стартует с 2028 года

МОН привлекает педагогов и родителей к обсуждению программы начальной школы.

Министерство образования и науки Украины начало общественное обсуждение проекта Типовой образовательной программы для 1-4 классов учреждений общего среднего образования. К участию приглашаются учителя начальных классов, руководители учебных заведений, представители образовательного сообщества, родители и все желающие.

По данным МОН, проект Типовой образовательной программы разработан на основе обновленного Государственного стандарта начального образования. В МОН отмечают, что документ является следующим этапом внедрения изменений в начальной школе. Обучение по этой программе для учеников и учениц первых классов начнется с 1 сентября 2028 года.

Программу планируют применять в учреждениях общего среднего образования с обучением на украинском языке, в учреждениях, где наряду с государственным языком обучение осуществляется на языке коренного народа или национального меньшинства, а также в классах с изучением соответствующих языков. Она также предусмотрена для специальных учреждений общего среднего образования и специальных классов, а также для учреждений, организующих инклюзивное обучение.

Типовая образовательная программа определяет, как требования государственного стандарта будут реализовываться на практике, и является основой для разработки модельных учебных программ и учебников для 1-4 классов.

В частности, как указывают в Минобразования, программа определяет:

общие объемы учебной нагрузки для 1-4 классов с учетом двух циклов обучения: адаптационно-игрового (1-2 классы) и основного (3-4 классы);

подходы и рекомендации по организации образовательного процесса и оценке результатов обучения;

типовые учебные планы для классов с украинским языком обучения и языками обучения национальных меньшинств, а также типовые учебные планы для учащихся с особыми образовательными потребностями;

требования к структуре модельных учебных и образовательных программ.

Общественное обсуждение продлится до 18 февраля 2026 года. Предложения, замечания и комментарии можно подать через платформу eDEM или на электронные адреса [email protected] и [email protected].

