У Словаччині школяр поранив двох однокласників пневматичною зброєю

Учень 6 класу поранив двох дітей у школі Нове Место-над-Вагом.

У словацькому місті Нове Место-над-Вагом заняття в Об’єднаній школі Святого Йосипа були перервані через інцидент зі стріляниною. Як повідомляє Aktuality, учень шостого класу поранив двох однокласників пневматичною зброєю.

Міністр освіти Словаччини Томаш Друкер зазначив, що поранення не є серйозними, постраждалим надали медичну допомогу на місці. У поліції підтвердили, що життю дітей нічого не загрожує.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Слідчі з’ясовують, чи був інцидент навмисним та за яких умов учень отримав пневматичну зброю.

