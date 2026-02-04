В Словакии школьник ранил двух одноклассников пневматическим оружием

Ученик 6 класса ранил двух детей в школе Нове Место-над-Вагом.

В словацком городе Нове Место-над-Вагом занятия в Объединенной школе Святого Иосифа были прерваны из-за инцидента со стрельбой. Как сообщает Aktuality, ученик шестого класса ранил двух одноклассников пневматическим оружием.

Министр образования Словакии Томаш Друкер отметил, что ранения не являются серьезными, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. В полиции подтвердили, что жизни детей ничего не угрожает.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Следователи выясняют, был ли инцидент преднамеренным и при каких условиях ученик получил пневматическое оружие.

