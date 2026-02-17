У Києві 17-річна дівчина вживала алкоголь, намагалася покінчити з собою та залишила немовля в пологовому — її матері оголосили підозру
У Києві матері повідомили про підозру через злісне невиконання обов’язків щодо доньки. Про це повідомили у прокуратуріі.
За даними слідства, жінка зловживала алкоголем, не займалася вихованням 17-річної доньки та пригощала її міцними напоями. У результаті дівчина систематично пропускала школу, вчиняла крадіжки алкоголю. Під час однієї зі сварок вона вчинила спробу самогубства.
Також встановлено, що неповнолітня народила дитину та залишила її в пологовому будинку.
За словами керівника Святошинської окружної прокуратури Києва Максима Тимошенка, неналежне виховання та відсутність піклування з боку матері вплинули на поведінку та спосіб життя дівчини.
Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Досудове розслідування триває.
