  1. В Україні

У Києві 17-річна дівчина вживала алкоголь, намагалася покінчити з собою та залишила немовля в пологовому — її матері оголосили підозру

21:45, 17 лютого 2026
У Києві жінці оголосили підозру у злісному невиконанні батьківських обов’язків після того, як її 17-річна донька пила з нею алкоголь, прогулювала школу та крала спиртне.
фото: поліція
У Києві матері повідомили про підозру через злісне невиконання обов’язків щодо доньки. Про це повідомили у прокуратуріі.

За даними слідства, жінка зловживала алкоголем, не займалася вихованням 17-річної доньки та пригощала її міцними напоями. У результаті дівчина систематично пропускала школу, вчиняла крадіжки алкоголю. Під час однієї зі сварок вона вчинила спробу самогубства.

Також встановлено, що неповнолітня народила дитину та залишила її в пологовому будинку.

За словами керівника Святошинської окружної прокуратури Києва Максима Тимошенка, неналежне виховання та відсутність піклування з боку матері вплинули на поведінку та спосіб життя дівчини.

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Досудове розслідування триває. 

прокуратура Київ

