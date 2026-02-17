  1. В Украине

В Киеве 17-летняя девушка употребляла алкоголь, пыталась покончить с собой и оставила младенца в роддоме — ее матери объявили о подозрении

21:45, 17 февраля 2026
В Киеве женщине объявили подозрение в злостном невыполнении родительских обязанностей после того, как ее 17-летняя дочь пила с ней алкоголь, прогуливала школу и воровала спиртное.
фото: полиция
В Киеве матери сообщили о подозрении из-за злостного невыполнения обязанностей по дочери. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, женщина злоупотребляла алкоголем, не занималась воспитанием 17-летней дочери и угощала ее крепкими напитками. В результате девушка систематически пропускала школу, совершала воровство алкоголя. Во время одной из ссор она совершила попытку самоубийства.

Также установлено, что несовершеннолетняя родила ребенка и оставила его в роддоме.

По словам руководителя Святошинской окружной прокуратуры Киева Максима Тимошенко, ненадлежащее воспитание и отсутствие попечительства со стороны матери повлияли на поведение и образ жизни девушки.

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет. Досудебное расследование продолжается.

прокуратура Киев

