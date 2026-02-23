Який відсоток ЄСВ сплачує роботодавець із зарплати працівника — роз’яснення

Який розмір єдиного внеску застосовують роботодавці при нарахуванні заробітної плати найманим працівникам.

Роботодавці в Україні нараховують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від визначеної бази. Така ставка встановлена Законом України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Про це нагадують у Головному управлінні ДПС у Черкаській області.

Хто сплачує ЄСВ

Платниками єдиного внеску є:

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які використовують працю найманих працівників;

фізичні особи – підприємці, зокрема ті, хто наймає працівників;

самозайняті особи;

відокремлені підрозділи компаній, що мають окремий баланс;

дипломатичні представництва та іноземні компанії, які працюють в Україні;

військові частини та органи, що виплачують грошове забезпечення;

інвестори (оператори) за угодами про розподіл продукції.

Також ЄСВ нараховується на виплати військовослужбовцям (крім строкової служби), поліцейським, працівникам Державного бюро розслідувань, а також на суми лікарняних і допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

На що нараховується єдиний внесок

Базою для нарахування ЄСВ є:

основна та додаткова заробітна плата;

інші заохочувальні й компенсаційні виплати;

винагороди за цивільно-правовими договорами;

лікарняні;

допомога по вагітності та пологах;

грошове забезпечення окремих категорій осіб.

Для окремих категорій (зокрема прийомних батьків, осіб, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або особами віком 80+) сплата внеску здійснюється за рахунок державного бюджету, але не менше мінімального страхового внеску.

Яка ставка ЄСВ

Частиною п’ятою статті 8 Закону № 2464 встановлено ставку єдиного внеску — 22% від бази нарахування.

Якщо база нарахування за місяць менша за мінімальну заробітну плату, ЄСВ розраховується виходячи з мінімальної зарплати. Тобто роботодавець зобов’язаний сплатити не менше мінімального страхового внеску.

Водночас:

при виплаті доходу не за основним місцем роботи ставка 22% застосовується до фактичної бази без прив’язки до мінімальної зарплати;

для працівників із нефіксованим робочим часом ЄСВ також нараховується за ставкою 22% на фактичну базу незалежно від її розміру.

