Який відсоток ЄСВ сплачує роботодавець із зарплати працівника — роз’яснення
Роботодавці в Україні нараховують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від визначеної бази. Така ставка встановлена Законом України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Про це нагадують у Головному управлінні ДПС у Черкаській області.
Хто сплачує ЄСВ
Платниками єдиного внеску є:
- підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які використовують працю найманих працівників;
- фізичні особи – підприємці, зокрема ті, хто наймає працівників;
- самозайняті особи;
- відокремлені підрозділи компаній, що мають окремий баланс;
- дипломатичні представництва та іноземні компанії, які працюють в Україні;
- військові частини та органи, що виплачують грошове забезпечення;
- інвестори (оператори) за угодами про розподіл продукції.
Також ЄСВ нараховується на виплати військовослужбовцям (крім строкової служби), поліцейським, працівникам Державного бюро розслідувань, а також на суми лікарняних і допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
На що нараховується єдиний внесок
Базою для нарахування ЄСВ є:
- основна та додаткова заробітна плата;
- інші заохочувальні й компенсаційні виплати;
- винагороди за цивільно-правовими договорами;
- лікарняні;
- допомога по вагітності та пологах;
- грошове забезпечення окремих категорій осіб.
Для окремих категорій (зокрема прийомних батьків, осіб, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або особами віком 80+) сплата внеску здійснюється за рахунок державного бюджету, але не менше мінімального страхового внеску.
Яка ставка ЄСВ
Частиною п’ятою статті 8 Закону № 2464 встановлено ставку єдиного внеску — 22% від бази нарахування.
Якщо база нарахування за місяць менша за мінімальну заробітну плату, ЄСВ розраховується виходячи з мінімальної зарплати. Тобто роботодавець зобов’язаний сплатити не менше мінімального страхового внеску.
Водночас:
- при виплаті доходу не за основним місцем роботи ставка 22% застосовується до фактичної бази без прив’язки до мінімальної зарплати;
- для працівників із нефіксованим робочим часом ЄСВ також нараховується за ставкою 22% на фактичну базу незалежно від її розміру.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.