  1. В Україні

Який відсоток ЄСВ сплачує роботодавець із зарплати працівника — роз’яснення

23:30, 23 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Який розмір єдиного внеску застосовують роботодавці при нарахуванні заробітної плати найманим працівникам.
Який відсоток ЄСВ сплачує роботодавець із зарплати працівника — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Роботодавці в Україні нараховують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від визначеної бази. Така ставка встановлена Законом України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Про це нагадують у Головному управлінні ДПС у Черкаській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто сплачує ЄСВ

Платниками єдиного внеску є:

  • підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які використовують працю найманих працівників;
  • фізичні особи – підприємці, зокрема ті, хто наймає працівників;
  • самозайняті особи;
  • відокремлені підрозділи компаній, що мають окремий баланс;
  • дипломатичні представництва та іноземні компанії, які працюють в Україні;
  • військові частини та органи, що виплачують грошове забезпечення;
  • інвестори (оператори) за угодами про розподіл продукції.

Також ЄСВ нараховується на виплати військовослужбовцям (крім строкової служби), поліцейським, працівникам Державного бюро розслідувань, а також на суми лікарняних і допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

На що нараховується єдиний внесок

Базою для нарахування ЄСВ є:

  • основна та додаткова заробітна плата;
  • інші заохочувальні й компенсаційні виплати;
  • винагороди за цивільно-правовими договорами;
  • лікарняні;
  • допомога по вагітності та пологах;
  • грошове забезпечення окремих категорій осіб.

Для окремих категорій (зокрема прийомних батьків, осіб, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або особами віком 80+) сплата внеску здійснюється за рахунок державного бюджету, але не менше мінімального страхового внеску.

Яка ставка ЄСВ

Частиною п’ятою статті 8 Закону № 2464 встановлено ставку єдиного внеску — 22% від бази нарахування.

Якщо база нарахування за місяць менша за мінімальну заробітну плату, ЄСВ розраховується виходячи з мінімальної зарплати. Тобто роботодавець зобов’язаний сплатити не менше мінімального страхового внеску.

Водночас:

  • при виплаті доходу не за основним місцем роботи ставка 22% застосовується до фактичної бази без прив’язки до мінімальної зарплати;
  • для працівників із нефіксованим робочим часом ЄСВ також нараховується за ставкою 22% на фактичну базу незалежно від її розміру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвала слідчого судді не відновлює досудове розслідування автоматично: ККС ВС відступив від позиції минулих років

ККС наголосив: рішення про відновлення досудового розслідування належить виключно стороні обвинувачення.

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Франція закріпила таємницю консультацій корпоративних юристів: рішення Конституційної ради

Конституційна рада Франції підтвердила законність режиму конфіденційності юридичних консультацій компаній, наголосивши на необхідності ефективного судового контролю.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Ліс без статусу: апеляція у Вінниці зобов’язала міську раду повернутися до земельного рішення

Суд визнав протиправною відмову винести на сесію питання про самозалісені ділянки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]