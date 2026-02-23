Какой процент ЕСВ уплачивает работодатель с зарплаты работника — разъяснение

Какой размер единого взноса применяют работодатели при начислении заработной платы наемным работникам.

Работодатели в Украине начисляют единый социальный взнос в размере 22% от определенной базы. Такая ставка установлена Законом Украины № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Об этом напоминают в Главном управлении ГНС в Черкасской области.

Кто уплачивает ЕСВ

Плательщиками единого взноса являются:

предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, которые используют труд наемных работников;

физические лица – предприниматели, в том числе те, кто нанимает работников;

самозанятые лица;

обособленные подразделения компаний, имеющие отдельный баланс;

дипломатические представительства и иностранные компании, которые работают в Украине;

воинские части и органы, выплачивающие денежное обеспечение;

инвесторы (операторы) по соглашениям о разделе продукции.

Также ЕСВ начисляется на выплаты военнослужащим (кроме срочной службы), полицейским, сотрудникам Государственного бюро расследований, а также на суммы больничных и пособия по беременности и родам.

На что начисляется единый взнос

Базой для начисления ЕСВ являются:

основная и дополнительная заработная плата;

другие поощрительные и компенсационные выплаты;

вознаграждения по гражданско-правовым договорам;

больничные;

пособие по беременности и родам;

денежное обеспечение отдельных категорий лиц.

Для отдельных категорий (в частности приемных родителей, лиц, осуществляющих уход за людьми с инвалидностью или лицами в возрасте 80+) уплата взноса осуществляется за счет государственного бюджета, но не менее минимального страхового взноса.

Какая ставка ЕСВ

Частью пятой статьи 8 Закона № 2464 установлена ставка единого взноса — 22% от базы начисления.

Если база начисления за месяц меньше минимальной заработной платы, ЕСВ рассчитывается исходя из минимальной зарплаты. То есть работодатель обязан уплатить не менее минимального страхового взноса.

В то же время:

при выплате дохода не по основному месту работы ставка 22% применяется к фактической базе без привязки к минимальной зарплате;

для работников с нефикированным рабочим временем ЕСВ также начисляется по ставке 22% на фактическую базу независимо от ее размера.

