Україна та Польща створять спільну парламентську групу для підтримки євроінтеграції

Верховна Рада готує звернення до міжнародної спільноти у зв’язку з четвертими роковинами вторгнення РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва розглянув проєкт постанови №15041 про Звернення Верховної Ради до парламентів і урядів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей у зв’язку з четвертими роковинами повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За результатами розгляду Комітет рекомендував парламенту схвалити документ із техніко-юридичними правками та пропозиціями.

Основні акценти звернення

Документ покликаний привернути увагу міжнародної спільноти до системних порушень норм міжнародного гуманітарного права з боку держави-агресора.

У зверненні містяться заклики:

посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку України;

забезпечити повну економічну й політичну ізоляцію Російської Федерації та її союзників;

прискорити створення Спеціального трибуналу для притягнення винних у злочині агресії та воєнних злочинах;

підтримати європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Міжпарламентське співробітництво

Окремо Комітет підтримав підписання Головою Ради Русланом Стефанчуком та Маршалком Сейму Республіки Польща Влодзімежем Чажастим заяви про партнерство, а також створення польсько-української парламентської групи та експертної робочої групи з підтримки євроінтеграції України.

Крім того, члени Комітету ухвалили рішення про доцільність здійснення візитів делегації до Польщі та Румунії у березні–квітні цього року.

Нагадаємо, що Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Маршалок Сейму Республіки Польща Влодзімєж Чажастий підписали Спільну декларацію про стратегічне партнерство та домовилися про створення спільної парламентсько-експертної робочої групи для підтримки європейської інтеграції України. Документ відкриває нові можливості для поглиблення міжпарламентської співпраці та пришвидшення руху України до членства в Європейському Союзі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.