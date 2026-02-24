Украина и Польша создадут совместную парламентскую группу для поддержки евроинтеграции

Верховная Рада готовит обращение к международному сообществу в связи с четвертой годовщиной вторжения РФ.

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел проект постановления №15041 об Обращении Верховной Рады к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям в связи с четвертой годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал парламенту одобрить документ с технико-юридическими правками и предложениями.

Основные акценты обращения

Документ призван привлечь внимание международного сообщества к системным нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны государства-агрессора.

В обращении содержатся призывы:

усилить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины;

обеспечить полную экономическую и политическую изоляцию Российской Федерации и ее союзников;

ускорить создание Специального трибунала для привлечения виновных к ответственности за преступление агрессии и военные преступления;

поддержать европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Межпарламентское сотрудничество

Отдельно Комитет поддержал подписание Председателем Рады Русланом Стефанчуком и Маршалом Сейма Республики Польша Влодзимежем Чажастым заявления о партнерстве, а также создание польско-украинской парламентской группы и экспертной рабочей группы по поддержке евроинтеграции Украины.

Кроме того, члены Комитета приняли решение о целесообразности осуществления визитов делегации в Польшу и Румынию в марте–апреле этого года.

Напомним, что Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и Маршалок Сейма Республики Польша Владимеж Чажастый подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве и договорились о создании совместной парламентско-экспертной рабочей группы для поддержки европейской интеграции Украины. Документ открывает новые возможности для углубления межпарламентского сотрудничества и ускорения движения Украины к членству в Европейском Союзе.

