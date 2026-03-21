Втратили екзаменаційний лист – у Головному сервісному центрі МВС пояснили, що робити

09:26, 21 березня 2026
Результати іспитів зберігаються в електронній системі, тому відсутність паперового документа не впливає на отримання водійського посвідчення.
У Головний сервісний центр МВС повідомили, що втрата екзаменаційного листа не впливає на результати іспиту та не позбавляє права отримати посвідчення водія.

У центрі зазначають, що вся інформація про складення іспитів зберігається в електронній системі сервісних центрів МВС. Це забезпечує прозорість і надійність, навіть у разі відсутності паперового документа.

Екзаменаційний лист містить дані про іспит і його результат — «склав» або «не склав». Водночас у разі втрати документа ці дані залишаються в системі.

У МВС радять у такому випадку звернутися до сервісного центру. Адміністратор перевірить інформацію в електронній базі, а за потреби можна отримати нову копію документа.

У відомстві наголошують, що втрата екзаменаційного листа не впливає на результат і не перешкоджає отриманню водійського посвідчення.

