В ПФУ чи ДПС звертатися роботодавцям із питаннями щодо єдиного внеску – пояснення

08:12, 21 березня 2026
Питання про персональні дані працівників слід адресувати ПФУ, а щодо нарахування та сплати ЄСВ – до ДПС.
Головне управління Державної податкової служби у Полтавській області повідомило, що роботодавці мають розрізняти типи запитів щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ). Якщо питання стосується заповнення персональних відомостей працівників у додатках Д1-Д6, необхідно звертатися до Пенсійного фонду України. ПФУ веде Реєстр застрахованих осіб і контролює достовірність персональних даних, надаючи консультації щодо правильного заповнення документів.

Натомість загальні питання щодо нарахування, сплати та подання Розрахунку за ЄСВ слід адресувати до Державної податкової служби. ДПС контролює облік внесків у розрізі страхувальників, правильність нарахування та сплати ЄСВ загалом.

Правила обліку та сплати внеску визначені Законом України № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Для забезпечення обліку як роботодавців, так і працівників створено Державний реєстр загальнообов’язкового соціального страхування, що складається з двох частин: Реєстру страхувальників – дані про роботодавців, та Реєстру застрахованих осіб – дані про фізичних осіб, які підлягають страхуванню.

Роботодавці можуть отримати консультації через гарячу лінію 0 800 501 007 (дзвінки безкоштовні), електронну пошту [email protected] або через електронний кабінет платника податків. Режим роботи – понеділок–п’ятниця з 08:00 до 18:00.

