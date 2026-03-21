Управителі багатоквартирних будинків та ОСББ можуть електронно надавати відомості для призначення субсидій та пільг

09:44, 21 березня 2026
Разове подання даних про адреси та внески дозволяє призначити житлові пільги та субсидії, а паперові форми приймаються на рівні електронних.
Управителі багатоквартирних будинків та ОСББ можуть електронно надавати відомості для призначення субсидій та пільг
Для призначення пільг та житлових субсидій за експериментальним проєктом управителі та ОСББ разово подають відомості про адреси обслуговування та розмір внесків, розповіли в КМДА.

За загальними правилами надання субсидій відомості про внески, платежі на управління будинком та суму простроченої заборгованості понад три місяці надаються на запит Пенсійного фонду України щоразу при призначенні субсидії, за зверненням особи або без її звернення.

Крім того, управителі та ОСББ зобов’язані повідомляти про зміни цін на послуги, розмірів внесків та форми управління будинком протягом п’яти календарних днів із дати прийняття відповідних рішень із зазначенням підстав та документів, що їх підтверджують.

Передача відомостей можлива електронно — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України, або у паперовому вигляді. Важливо, що відмова у призначенні субсидій та пільг не допускається, якщо інформацію надано в паперовому форматі, навіть за відсутності реєстрації в електронному кабінеті.

Дія цього механізму регламентується низкою постанов Кабінету Міністрів, серед яких № 835 від 18 липня 2024 року, № 601 від 13 червня 2023 року та № 1395 від 27 грудня 2023 року, а також постанови від 2019 та 1995 років, які визначають порядок надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

