  1. В Україні

ДПС і МВФ обговорили трансформацію податкового адміністрування: ключові напрями реформ

19:04, 21 березня 2026
Державна податкова служба разом із представниками МВФ та міжнародними партнерами обговорила комплексну реформу податкового адміністрування, що передбачає цифровізацію, розвиток аналітики, ризик-орієнтований контроль і наближення системи до стандартів ЄС.
фото: ДПС
Представники МВФ разом із командою ДПС обговорили подальші зміни у роботі податкової під час стратегічної місії. У зустрічі взяли участь в. о. голови ДПС Леся Карнаух, старші економісти МВФ Анджей Комсо та Енрік Аав, а також представник Світового банку Ян Лоепрік. Про це повідомили у ДПС. 

Йшлося про план реформ, який має змінити підхід до податкового адміністрування. У ДПС наголошують: трансформація передбачає не лише оновлення сервісів чи ІТ-рішень, а перебудову всієї системи.

За словами Лесі Карнаух, певні результати вже є, але зміни триватимуть за підтримки міжнародних партнерів.

«Що важливо. Всі зміни відбуваються у повній координації з Урядом, Мінфіном та синхронізовані з Національною стратегією доходів та вимогами європейської інтеграції», – наголосила очільниця ДПС.

Серед ключових напрямів — перехід до сервісної моделі. У ДПС заявляють про намір змінити підхід до взаємодії з платниками податків.

«ДПС продовжить створення сервісу, який буде орієнтований на платника, а не процеси. Максимум цифровізації процесів, мінімум людського втручання та паперів. Це те, що зробить роботу ДПС прозорою, відкритою та підвищить довіру», – підкреслила Леся Карнаух.

Окремо увагу приділили розвитку аналітики. Йдеться про створення сховищ даних, інструментів оцінки ризиків та можливості для підрозділів самостійно працювати з інформацією без залучення ІТ-фахівців.

Також обговорювали зміну підходів до перевірок — із фокусом на ризики замість кількості. У ДПС зазначають, що вже застосовують ризик-орієнтований підхід при формуванні плану перевірок.

Крім того, планується посилення міжвідомчої взаємодії у боротьбі з тіньовою економікою.

«Крім того, наша мета, щоб всі процеси та рішення в ДПС базувалися на даних. Ми вже почали інтегрувати CRM у ключові процеси, повноцінну інтеграцію плануємо завершити до кінця 2030 року. Що це дає на практиці? Нову якість адміністрування», – наголосила Леся Карнаух.

Ще один напрям — адаптація податкової системи до стандартів ЄС, зокрема у сфері даних, процедур і правил, а також розширення співпраці між відомствами.

Під час зустрічі учасники також ознайомилися з досвідом Австрії у сфері податкового управління та аналітики.

Наступний етап співпраці передбачає аудит поточного стану системи, визначення проблемних місць і підготовку детального плану змін.

податкова МВФ

