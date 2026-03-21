  1. В Україні

Українці у Британії, Канаді та США зможуть отримувати паспорти в центрах VFS

14:32, 21 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українці зможуть отримувати паспорти у 35 сервісних центрах VFS, без необхідності повторно їхати до посольства чи консульства.
Фото: МЗС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці у Великій Британії, Канаді та США вже найближчим часом зможуть отримувати паспорти, оформлені в посольствах та консульствах України, через популярну мережу візових і паспортних сервісів VFS Global. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Продовжуємо системно модернізувати консульські послуги для українців за кордоном, робити їх зручнішими й доступнішими. Це моя принципова позиція та доручення Департаменту консульської служби МЗС», – зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ завершило підготовку до запуску експериментального проєкту з адресної доставки закордонних паспортів, оформлених в українських дипломатичних установах.

Найближчим часом українці у США, Канаді та Великій Британії зможуть отримувати виготовлені паспорти не лише в дипломатичних установах, а й у 35 сервісних центрах VFS Global, без необхідності повторно їхати до посольства чи консульства.

«Це означає менше поїздок, менше черг і значно більше зручності.

Такий крок особливо важливий в умовах триваючої російської агресії, коли мільйони громадян перебувають за кордоном і потребують швидких та ефективних сервісів.

Безпека документів та належна ідентифікація особи залишаються є пріоритетом. Отримання паспорта відбуватиметься виключно після процедури верифікації, що гарантує захист персональних даних і унеможливлює зловживання.

МЗС реалізує цей проєкт у межах цифровізації консульських послуг, зокрема розвитку системи «е-Консул», і буде надалі розширювати подібні сервіси», - заявили в МЗС.

Вже з наступного тижня цей проєкт запускається в пілотному режимі – громадяни, які подають заявки на оформлення паспортів в закордонних дипломатичних установах України у Великій Британії, Канаді та США, матимуть змогу обрати опцію видачі виготовленого документа в центрах VFS. Детальна інформація невдовзі буде опублікована на сторінках посольств і консульств.

«Далі ведемо роботу, щоб українці в усьому світі мали доступ до сучасних, зручних і орієнтованих на людину державних сервісів, де б вони не перебували. З використанням як міжнародних паспортних і візових, так і національних поштових сервісів. Це про повагу держави, збереження звʼязків і єдності нашого народу, турботу та захист наших громадян», – підкреслив Андрій Сибіга.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США закордонний паспорт Велика Британія Канада

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]