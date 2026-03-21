Шахрайство з-за ґрат: у Вінниці викрили схему на понад 560 тисяч грн

У Вінниці ув’язнені організували шахрайську схему з банківськими рахунками.

У Вінниці двом ув’язненим повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб під час воєнного стану. Про це повідомили у прокуратурв.

За даними слідства, засуджені організували схему доступу до банківських рахунків громадян: отримали телефони та SIM-карти, після чого телефонували випадковим людям, представляючись працівниками банку.

Під виглядом «захисту рахунку» вони переконували потерпілих переказати гроші на нібито безпечні рахунки, які фактично контролювали самі шахраї.

Наразі встановлено 13 епізодів, загальна сума збитків перевищує 560 тисяч гривень. Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб.

Підозрюваним загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

