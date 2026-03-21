На Одещині службовця ТЦК викрили на хабарі в 300 тисяч гривень за переведення військового в тил

Посадовець обіцяв вплинути на рішення щодо зміни місця служби та оформлення статусу «обмежено придатний».

В Одеській області правоохоронці викрили службовця районного ТЦК, якого підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за сприяння у переведенні військовослужбовця до тилової частини. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, відповідальний виконавець адміністративного відділення запропонував військовослужбовцю сприяння у переведенні зі штурмового полку до тилової частини на території Одеської області. Підозрюваний запевняв, що має вплив на уповноважених осіб, а також може допомогти у подальшому отриманні статусу «обмежено придатний до військової служби».

Свої «послуги» він оцінив у 300 тисяч гривень.

У березні 2026 року, після одержання неправомірної вигоди, його протиправну діяльність припинили правоохоронці. Чоловіку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 998 400 гривень.

Встановлюється повне коло причетних осіб та перевіряється причетність до інших можливих епізодів.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

