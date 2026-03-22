Безкоштовна юридична допомога для ветеранів – що входить і як отримати

Ветерани і ветеранки війни, а також члени їхніх родин можуть отримати безоплатну правничу допомогу. Йдеться про роз’яснення законодавства, консультації щодо прав і соціальних гарантій, а також підтримку у підготовці заяв, скарг і вирішенні питань, пов’язаних із оформленням статусів. Про це повідомили в Мінветеранів.

Право на допомогу мають:

ветерани і ветеранки війни;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів і ветеранок;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Ці категорії можуть скористатися як первинною, так і вторинною правничою допомогою з будь-яких правових питань.

Серед доступних послуг:

юридичні консультації;

допомога у підготовці заяв, скарг та інших документів;

супровід у зверненні до суду, включно з підготовкою документів і представництвом інтересів.

За потреби фахівці забезпечують захист і представництво в судах, державних органах та органах місцевого самоврядування.

Окремо зазначається, що члени родин ветеранів, які є внутрішньо переміщеними особами або людьми з інвалідністю з низькою пенсією, також можуть отримати допомогу у зверненні до суду. Також така підтримка надається дітям до 18 років для захисту їхніх прав та інтересів.

Звернутися по допомогу можна дистанційно за телефонами гарячої лінії, онлайн через месенджери та соціальні мережі, а також офлайн — у найближчому бюро правничої допомоги, які працюють по всій Україні, окрім територій, де тривають бойові дії.

