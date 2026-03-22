Бесплатная юридическая помощь ветеранам — что входит в услугу и как её получить

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ветераны войны, а также члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь. Речь идет о разъяснении законодательства, консультациях по правам и социальным гарантиям, а также поддержке в подготовке заявлений, жалоб и решении вопросов, связанных с оформлением статусов. Об этом сообщили в Минветеранов.

Право на помощь имеют:

ветераны и ветеранки войны;

члены семей погибших (умерших) ветеранов;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Эти категории могут воспользоваться как первичной, так и вторичной юридической помощью по любым правовым вопросам.

Среди доступных услуг:

юридические консультации;

помощь в подготовке заявлений, жалоб и других документов;

сопровождение при обращении в суд, включая подготовку документов и представительство интересов.

При необходимости специалисты обеспечивают защиту и представительство в судах, государственных органах и органах местного самоуправления.

Отдельно отмечается, что члены семей ветеранов, являющиеся внутренне перемещенными лицами или людьми с инвалидностью с низкой пенсией, также могут получить помощь при обращении в суд. Кроме того, такая поддержка предоставляется детям до 18 лет для защиты их прав и интересов.

Обратиться за помощью можно удаленно по телефонам горячей линии, онлайн через мессенджеры и социальные сети, а также офлайн — в ближайшем бюро правовой помощи, которые работают по всей Украине, за исключением территорий, где ведутся боевые действия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.