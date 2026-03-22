  1. В Украине

Бесплатная юридическая помощь ветеранам — что входит в услугу и как её получить

18:41, 22 марта 2026
Ветераны войны, их семьи и семьи погибших могут воспользоваться полным спектром юридических услуг — от консультаций до судебной защиты.
Ветераны войны, а также члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь. Речь идет о разъяснении законодательства, консультациях по правам и социальным гарантиям, а также поддержке в подготовке заявлений, жалоб и решении вопросов, связанных с оформлением статусов. Об этом сообщили в Минветеранов.

Право на помощь имеют:

  • ветераны и ветеранки войны;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов;
  • члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Эти категории могут воспользоваться как первичной, так и вторичной юридической помощью по любым правовым вопросам.

Среди доступных услуг:

  • юридические консультации;
  • помощь в подготовке заявлений, жалоб и других документов;
  • сопровождение при обращении в суд, включая подготовку документов и представительство интересов.

При необходимости специалисты обеспечивают защиту и представительство в судах, государственных органах и органах местного самоуправления.

Отдельно отмечается, что члены семей ветеранов, являющиеся внутренне перемещенными лицами или людьми с инвалидностью с низкой пенсией, также могут получить помощь при обращении в суд. Кроме того, такая поддержка предоставляется детям до 18 лет для защиты их прав и интересов.

Обратиться за помощью можно удаленно по телефонам горячей линии, онлайн через мессенджеры и социальные сети, а также офлайн — в ближайшем бюро правовой помощи, которые работают по всей Украине, за исключением территорий, где ведутся боевые действия.

военные ветераны

