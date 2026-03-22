ФОП може залишитися без пенсії — чому страховий стаж можуть не зарахувати

Пояснюємо, як сплата ЄСВ впливає на страховий стаж і чому навіть зареєстрований підприємець може втратити право на пенсію.

Офіційна реєстрація фізичною особою-підприємцем не означає автоматичного накопичення страхового стажу для пенсії. У Пенсійному фонді пояснюють: ключовим є не сам статус, а регулярна і повна сплата єдиного соціального внеску.

Що таке страховий стаж і як він формується

Страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягає державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено внески не менше мінімального рівня. Цю норму визначає Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Для підприємців діє просте правило: є внесок — є стаж; немає внеску — немає стажу.

Скільки потрібно платити у 2026 році

У 2026 році мінімальний ЄСВ становить:

1902,34 грн на місяць (22% від мінімальної зарплати 8647 грн) — саме ця сума забезпечує повний місяць страхового стажу;

максимальна база нарахування — 172 940 грн (20 мінімальних зарплат);

максимальний внесок — 38 046,80 грн на місяць.

Чим більший внесок сплачує підприємець, тим вищою може бути його майбутня пенсія.

Чому ФОП ризикує втратити стаж

На відміну від найманих працівників, за яких внески сплачує роботодавець, підприємець сам відповідає за свої платежі. Саме тому виникають ризики:

пропущені платежі;

часткова сплата ЄСВ;

перерви у веденні діяльності без сплати внесків.

Кожен місяць без повного внеску може не зараховуватися до стажу.

При цьому ставка ЄСВ єдина для всіх груп ФОП — 22%, а відрізняється лише база нарахування.

Як перевірити свій страховий стаж

Підприємці можуть самостійно контролювати свій стаж кількома способами:

через особистий кабінет на порталі Пенсійний фонд України (portal.pfu.gov.ua);

у застосунку Дія, сформувавши довідку ОК-7;

особисто в сервісному центрі ПФУ.

У разі виявлення помилок або відсутніх періодів стажу можна подати заяву на уточнення даних.

