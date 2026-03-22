  1. В Украине

ФЛП может остаться без пенсии — почему страховой стаж могут не засчитать

19:17, 22 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Объясняем, как уплата ЕСВ влияет на страховой стаж и почему даже зарегистрированный предприниматель может потерять право на пенсию.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Официальная регистрация физическим лицом-предпринимателем не означает автоматического накопления страхового стажа для пенсии. В Пенсионном фонде поясняют: ключевым является не сам статус, а регулярная и полная уплата единого социального взноса.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что такое страховой стаж и как он формируется

Страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежит государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены взносы не ниже минимального уровня. Эту норму определяет Закон Украины «О общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Для предпринимателей действует простое правило: есть взнос — есть стаж; нет взноса — нет стажа.

Сколько нужно платить в 2026 году

В 2026 году минимальный ЕСВ составляет:

  • 1902,34 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты 8647 грн) — именно эта сумма обеспечивает полный месяц страхового стажа;
  • максимальная база начисления — 172 940 грн (20 минимальных зарплат);
  • максимальный взнос — 38 046,80 грн в месяц.

Чем больше взнос уплачивает предприниматель, тем выше может быть его будущая пенсия.

Почему ФОП рискует потерять стаж

В отличие от наемных работников, за которых взносы уплачивает работодатель, предприниматель сам отвечает за свои платежи. Именно поэтому возникают риски:

  • пропущенные платежи;
  • частичная уплата ЕСВ;
  • перерывы в ведении деятельности без уплаты взносов.

Каждый месяц без полного взноса может не засчитываться в стаж.

При этом ставка ЕСВ единая для всех групп ФОП — 22%, а отличается только база начисления.

Как проверить свой страховой стаж

Предприниматели могут самостоятельно контролировать свой стаж несколькими способами:

  • через личный кабинет на портале Пенсионный фонд Украины (portal.pfu.gov.ua);
  • в приложении Дия, сформировав справку ОК-7;
  • лично в сервисном центре ПФУ.

В случае выявления ошибок или отсутствующих периодов стажа можно подать заявление на уточнение данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]