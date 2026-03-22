ФЛП может остаться без пенсии — почему страховой стаж могут не засчитать
Официальная регистрация физическим лицом-предпринимателем не означает автоматического накопления страхового стажа для пенсии. В Пенсионном фонде поясняют: ключевым является не сам статус, а регулярная и полная уплата единого социального взноса.
Что такое страховой стаж и как он формируется
Страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежит государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены взносы не ниже минимального уровня. Эту норму определяет Закон Украины «О общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Для предпринимателей действует простое правило: есть взнос — есть стаж; нет взноса — нет стажа.
Сколько нужно платить в 2026 году
В 2026 году минимальный ЕСВ составляет:
- 1902,34 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты 8647 грн) — именно эта сумма обеспечивает полный месяц страхового стажа;
- максимальная база начисления — 172 940 грн (20 минимальных зарплат);
- максимальный взнос — 38 046,80 грн в месяц.
Чем больше взнос уплачивает предприниматель, тем выше может быть его будущая пенсия.
Почему ФОП рискует потерять стаж
В отличие от наемных работников, за которых взносы уплачивает работодатель, предприниматель сам отвечает за свои платежи. Именно поэтому возникают риски:
- пропущенные платежи;
- частичная уплата ЕСВ;
- перерывы в ведении деятельности без уплаты взносов.
Каждый месяц без полного взноса может не засчитываться в стаж.
При этом ставка ЕСВ единая для всех групп ФОП — 22%, а отличается только база начисления.
Как проверить свой страховой стаж
Предприниматели могут самостоятельно контролировать свой стаж несколькими способами:
- через личный кабинет на портале Пенсионный фонд Украины (portal.pfu.gov.ua);
- в приложении Дия, сформировав справку ОК-7;
- лично в сервисном центре ПФУ.
В случае выявления ошибок или отсутствующих периодов стажа можно подать заявление на уточнение данных.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.