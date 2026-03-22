ФЛП может остаться без пенсии — почему страховой стаж могут не засчитать

Объясняем, как уплата ЕСВ влияет на страховой стаж и почему даже зарегистрированный предприниматель может потерять право на пенсию.

Официальная регистрация физическим лицом-предпринимателем не означает автоматического накопления страхового стажа для пенсии. В Пенсионном фонде поясняют: ключевым является не сам статус, а регулярная и полная уплата единого социального взноса.

Что такое страховой стаж и как он формируется

Страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежит государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены взносы не ниже минимального уровня. Эту норму определяет Закон Украины «О общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Для предпринимателей действует простое правило: есть взнос — есть стаж; нет взноса — нет стажа.

Сколько нужно платить в 2026 году

В 2026 году минимальный ЕСВ составляет:

1902,34 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты 8647 грн) — именно эта сумма обеспечивает полный месяц страхового стажа;

максимальная база начисления — 172 940 грн (20 минимальных зарплат);

максимальный взнос — 38 046,80 грн в месяц.

Чем больше взнос уплачивает предприниматель, тем выше может быть его будущая пенсия.

Почему ФОП рискует потерять стаж

В отличие от наемных работников, за которых взносы уплачивает работодатель, предприниматель сам отвечает за свои платежи. Именно поэтому возникают риски:

пропущенные платежи;

частичная уплата ЕСВ;

перерывы в ведении деятельности без уплаты взносов.

Каждый месяц без полного взноса может не засчитываться в стаж.

При этом ставка ЕСВ единая для всех групп ФОП — 22%, а отличается только база начисления.

Как проверить свой страховой стаж

Предприниматели могут самостоятельно контролировать свой стаж несколькими способами:

через личный кабинет на портале Пенсионный фонд Украины (portal.pfu.gov.ua);

в приложении Дия, сформировав справку ОК-7;

лично в сервисном центре ПФУ.

В случае выявления ошибок или отсутствующих периодов стажа можно подать заявление на уточнение данных.

