В Україні зростають ціни на оренду житла: у Раді назвали причини

В Україні з 2022 року спостерігається тенденція до зростання вартості оренди житла, причому ціни підвищуються навіть у тих містах, де раніше вони залишалися відносно низькими. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, одним із ключових чинників подорожчання стала значна кількість внутрішньо переміщених осіб після повномасштабного вторгнення Росії, що суттєво підвищило попит на житло.

Ще однією причиною є зміна поведінки українців на ринку нерухомості. Через війну та складне фінансове становище багато громадян відкладають купівлю квартир і частіше обирають оренду.

«Попит з ринку купівлі житла змістився в бік вищого попиту на оренду житла. Українські сім'ї частіше вирішують винаймати квартиру, аніж купляти її», — зазначила Шуляк у інтерв’ю 24 Каналу.

Водночас вона наголосила, що не всі орендодавці формують ціни, орієнтуючись на курс долара. Оскільки доходи більшості українців не прив’язані до валюти, надто високі ціни можуть просто зробити оренду недоступною.

Окремо Шуляк прокоментувала легалізацію ринку оренди. За її оцінкою, податок на рівні 7% не матиме суттєвого впливу на оренду. Натомість ставка у 23% разом із обов’язковою реєстрацією договорів може призвести до подорожчання житла, адже фактично становитиме близько чверті вартості оренди.

У парламенті, за її словами, наразі працюють над рішеннями, які не допустять додаткового фінансового навантаження на орендарів. Зокрема, розглядається можливість звільнення від оподаткування окремих категорій громадян, передусім внутрішньо переміщених осіб.

Зауважимо, що у Верховній Раді зараз працюють над законопроєктом, який покликаний врегулювати ситуацію на ринку орендованого житла. Попередньо пропонується запровадити оподаткування на рівні 7%.

За словами голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, сьогодні сотні тисяч українців орендують житло, однак власники квартир не сплачують з цього податки.

За її словами, причина — високий рівень оподаткування. Чинне законодавство передбачає сплату близько 23% податків, що, на думку депутатки, є надто великим навантаженням і стимулює тіньовий ринок.

