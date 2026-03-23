В Украине растут цены на аренду жилья: в Раде назвали причины

10:13, 23 марта 2026
Цены на аренду жилья повышаются даже в тех городах, где раньше они оставались относительно низкими.
В Украине с 2022 года наблюдается тенденция к росту стоимости аренды жилья, причем цены повышаются даже в тех городах, где ранее они оставались относительно низкими. Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, одним из ключевых факторов подорожания стало значительное количество внутренне перемещенных лиц после полномасштабного вторжения России, что существенно повысило спрос на жилье.

Еще одной причиной является изменение поведения украинцев на рынке недвижимости. Из-за войны и сложного финансового положения многие граждане откладывают покупку квартир и чаще выбирают аренду.

«Спрос с рынка покупки жилья сместился в сторону более высокого спроса на аренду жилья. Украинские семьи чаще решают снимать квартиру, а не покупать ее», — отметила Шуляк в интервью 24 Каналу.

В то же время она подчеркнула, что не все арендодатели формируют цены, ориентируясь на курс доллара. Поскольку доходы большинства украинцев не привязаны к валюте, слишком высокие цены могут просто сделать аренду недоступной.

Отдельно Шуляк прокомментировала легализацию рынка аренды. По ее оценке, налог на уровне 7% не окажет существенного влияния на аренду. В то же время ставка в 23% вместе с обязательной регистрацией договоров может привести к подорожанию жилья, поскольку фактически будет составлять около четверти стоимости аренды.

В парламенте, по ее словам, сейчас работают над решениями, которые не допустят дополнительной финансовой нагрузки на арендаторов. В частности, рассматривается возможность освобождения от налогообложения отдельных категорий граждан, прежде всего внутренне перемещенных лиц.

Отметим, что в Верховной Раде сейчас работают над законопроектом, который призван урегулировать ситуацию на рынке арендного жилья. Предварительно предлагается ввести налогообложение на уровне 7%.

По словам главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, сегодня сотни тысяч украинцев арендуют жилье, однако владельцы квартир не платят с этого налоги.

По ее словам, причина — высокий уровень налогообложения. Действующее законодательство предусматривает уплату около 23% налогов, что, по мнению депутата, является слишком большой нагрузкой и стимулирует теневой рынок.

