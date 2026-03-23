Рієлторів в Україні планують вносити у держреєстр, але законопроєкту ще немає

У Верховній Раді напрацьовують нові правила для рієлторів.

В Україні планують врегулювати діяльність рієлторів та підвищити прозорість їхніх послуг на ринку нерухомості, втім наразі такого законопроєкту ще немає. Зараз створена велика робоча група при Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, де зібрані представники агентств нерухомості, рієлторської спільноти, нотаріусів та різних органів влади.

І, як повідомила голова цього комітету Олена Шуляк, максимально широке коло людей розмірковує над тим, яким чином ринок рієлторів повинен бути врегульований.

Після обговорення зміни планують викласти в нові законодавчі рамки.

Наразі, зазначила Шуляк, в Україні відсутній чіткий облік рієлторів. За різними оцінками, на ринку працює від 48 до 80 тисяч осіб, тоді як сертифікованими є лише близько 3–4 тисяч фахівців.

За словами депутатки, є спільнота професійних спеціалістів, які знають, що перевіряти й що радити, а є випадкові люди на ринку, які можуть навіть не приходити на перегляд квартири, але просять 100% оплату.

За її словами, вартість послуг рієлторів може сягати 10 тисяч гривень.

«Тому зараз дискусія така: хто такий рієлтор, які послуги він надає, що має бути в договорі, чи потрібна кваліфікація та акредитація. Тому є плани щодо створення державного реєстру, де можна буде перевірити, чи працює ця людина на ринку нерухомості», - пояснила Шуляк у інтерв’ю 24 Каналу.

Крім того, робоча група планує вивчити досвід країн Європейського Союзу. За словами Шуляк, у різних державах діють як суворі, так і більш ліберальні моделі регулювання, але є професійні стандарти.

Водночас питання вартості послуг рієлторів держава регулювати не планує. Як наголосила Шуляк, рішення про користування такими послугами та їх оплату має залишатися за громадянами.

Раніше Шуляк зазначала, особи, які не мають належної кваліфікації, не сплачують податки та не можуть забезпечити якісні послуги, не повинні займатися відповідною діяльністю.

«Наразі ведуться активні дискусії, яку ж модель обрати, ми розглядаємо різні підходи. Наприклад, у Європейському Союзі рієлторська діяльність регламентується певними правилами на рівні держави, тому споживач послуг максимально захищений. У нас незахищені ні ті, хто продають квартиру чи здають її в оренду, ні споживачі рієлторських послуг», - наголосила народна депутатка.

Документ має визначити:

хто такий рієлтор,

як він потрапляє до середовища рієлторів,

що входить в його обов'язки, що він перевіряє, що він надає клієнту,

яку відповідальність несе перед клієнтом.

