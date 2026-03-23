Риелторов в Украине планируют вносить в госреестр, но законопроекта еще нет

В Верховной Раде нарабатывают новые правила для риелторов.

В Украине планируют урегулировать деятельность риелторов и повысить прозрачность их услуг на рынке недвижимости, однако на данный момент такого законопроекта еще нет. Сейчас создана большая рабочая группа при Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, где собраны представители агентств недвижимости, риелторского сообщества, нотариусов и различных органов власти.

И, как сообщила глава этого комитета Елена Шуляк, максимально широкий круг людей размышляет над тем, каким образом рынок риелторов должен быть урегулирован.

После обсуждения изменения планируют изложить в новых законодательных рамках.

В настоящее время, отметила Шуляк, в Украине отсутствует четкий учет риелторов. По разным оценкам, на рынке работает от 48 до 80 тысяч человек, тогда как сертифицированными являются лишь около 3–4 тысяч специалистов.

По словам депутата, есть сообщество профессиональных специалистов, которые знают, что проверять и что советовать, а есть случайные люди на рынке, которые могут даже не приходить на просмотр квартиры, но просят 100% оплату.

По ее словам, стоимость услуг риелторов может достигать 10 тысяч гривен.

«Поэтому сейчас дискуссия такова: кто такой риелтор, какие услуги он предоставляет, что должно быть в договоре, нужна ли квалификация и аккредитация. Поэтому есть планы по созданию государственного реестра, где можно будет проверить, работает ли этот человек на рынке недвижимости», — пояснила Шуляк в интервью 24 Каналу.

Кроме того, рабочая группа планирует изучить опыт стран Европейского Союза. По словам Шуляк, в разных государствах действуют как строгие, так и более либеральные модели регулирования, но существуют профессиональные стандарты.

В то же время вопрос стоимости услуг риелторов государство регулировать не планирует. Как подчеркнула Шуляк, решение о пользовании такими услугами и их оплате должно оставаться за гражданами.

Ранее Шуляк отмечала, что лица, не имеющие надлежащей квалификации, не уплачивающие налоги и не способные обеспечить качественные услуги, не должны заниматься соответствующей деятельностью.

«В настоящее время ведутся активные дискуссии, какую именно модель выбрать, мы рассматриваем различные подходы. Например, в Европейском Союзе риелторская деятельность регулируется определенными правилами на уровне государства, поэтому потребитель услуг максимально защищен. У нас не защищены ни те, кто продает квартиру или сдает ее в аренду, ни потребители риелторских услуг», — подчеркнула народный депутат.

Документ должен определить:

кто такой риелтор,

как он попадает в сообщество риелторов,

что входит в его обязанности, что он проверяет, что он предоставляет клиенту,

какую ответственность несет перед клиентом.

