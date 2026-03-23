БЕБ викрило найбільше в своїй історії підпільне виробництво сигарет в Україні – 10 тисяч сигарет за хвилину

17:42, 23 березня 2026
Підпільна сигаретна імперія на Чернівецькій фабриці – слідчі виявили 40 осіб, які налагодили повний цикл виробництва тютюнових виробів під відомими міжнародними брендами.
БЕБ викрило найбільше в своїй історії підпільне виробництво сигарет в Україні – 10 тисяч сигарет за хвилину
Фото: esbu_gov_ua
Детективи Головного підрозділу БЕБ спільно з територіальним управлінням у Києві викрили групу осіб, що організувала незаконне виробництво сигарет у Чернівецькій області. Потужності двох виробничих ліній дозволяли виготовляти близько 10 тисяч сигарет за хвилину, що складало до 720 тисяч пачок щодня. Щомісячний незаконний дохід групи перевищував 1 млрд гривень. За даними БЕБ, це найбільше підпільне виробництво сигарет, викрите з початку діяльності відомства.

Слідством встановлено, що до складу організованої групи входило близько 40 осіб. Вони налагодили повний цикл виробництва сигарет з фільтром під виглядом відомих міжнародних брендів. Фабрику облаштували у складському приміщенні в Чернівцях, де встановили промислове обладнання та забезпечили безперервний виробничий процес. Для автономної роботи приміщення обладнали генераторами, а для персоналу організували проживання, що дозволяло працювати цілодобово.

Під час обшуків вилучено дві виробничі лінії, 750 тисяч пачок готової продукції, 149 ящиків ферментованого тютюну, пакувальні матеріали, рулони сигаретного паперу, фільтри та поліграфічну продукцію відомих міжнародних брендів. Орієнтовна вартість вилученого обладнання, продукції та сировини перевищує 200 млн гривень.

Досудове розслідування триває за статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

Україна контрабанда бюро економічної безпеки

