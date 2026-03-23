  В Украине

БЭБ раскрыло крупнейшее в своей истории подпольное производство сигарет в Украине – 10 тысяч сигарет в минуту

17:42, 23 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подпольная сигаретная империя на Черновицкой фабрике – следователи выявили 40 человек, которые наладили полный цикл производства табачных изделий под известными международными брендами.
БЭБ раскрыло крупнейшее в своей истории подпольное производство сигарет в Украине – 10 тысяч сигарет в минуту
Фото: esbu_gov_ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Детективы Главного подразделения БЭБ совместно с территориальным управлением в Киеве раскрыли группу лиц, организовавшую незаконное производство сигарет в Черновицкой области. Мощности двух производственных линий позволяли изготавливать около 10 тысяч сигарет в минуту, что составляло до 720 тысяч пачек ежедневно. Ежемесячный незаконный доход группы превышал 1 млрд гривен. По данным БЭБ, это крупнейшее подпольное производство сигарет, раскрытое с начала деятельности ведомства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Следствием установлено, что в состав организованной группы входило около 40 человек. Они наладили полный цикл производства сигарет с фильтром под видом известных международных брендов. Фабрику обустроили в складском помещении в Черновцах, где установили промышленное оборудование и обеспечили непрерывный производственный процесс. Для автономной работы помещение оборудовали генераторами, а для персонала организовали проживание, что позволяло работать круглосуточно.

В ходе обысков были изъяты две производственные линии, 750 тысяч пачек готовой продукции, 149 ящиков ферментированного табака, упаковочные материалы, рулоны сигаретной бумаги, фильтры и полиграфическая продукция известных международных брендов. Ориентировочная стоимость изъятого оборудования, продукции и сырья превышает 200 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается по статье 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление подакцизных товаров).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина контрабанда бюро экономической безопасности

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]