БЭБ раскрыло крупнейшее в своей истории подпольное производство сигарет в Украине – 10 тысяч сигарет в минуту

Подпольная сигаретная империя на Черновицкой фабрике – следователи выявили 40 человек, которые наладили полный цикл производства табачных изделий под известными международными брендами.

Фото: esbu_gov_ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Детективы Главного подразделения БЭБ совместно с территориальным управлением в Киеве раскрыли группу лиц, организовавшую незаконное производство сигарет в Черновицкой области. Мощности двух производственных линий позволяли изготавливать около 10 тысяч сигарет в минуту, что составляло до 720 тысяч пачек ежедневно. Ежемесячный незаконный доход группы превышал 1 млрд гривен. По данным БЭБ, это крупнейшее подпольное производство сигарет, раскрытое с начала деятельности ведомства.

Следствием установлено, что в состав организованной группы входило около 40 человек. Они наладили полный цикл производства сигарет с фильтром под видом известных международных брендов. Фабрику обустроили в складском помещении в Черновцах, где установили промышленное оборудование и обеспечили непрерывный производственный процесс. Для автономной работы помещение оборудовали генераторами, а для персонала организовали проживание, что позволяло работать круглосуточно.

В ходе обысков были изъяты две производственные линии, 750 тысяч пачек готовой продукции, 149 ящиков ферментированного табака, упаковочные материалы, рулоны сигаретной бумаги, фильтры и полиграфическая продукция известных международных брендов. Ориентировочная стоимость изъятого оборудования, продукции и сырья превышает 200 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается по статье 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление подакцизных товаров).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.