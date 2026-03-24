  1. В Україні

Нерухомість набута до 2013 року, але не зареєстрована: що треба знати власнику

19:31, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Якщо власник має документ, що підтверджує набуття права власності на об’єкт нерухомого майна до 1 січня 2013 року, проте право власності не зареєстроване, то може зараз внести цю інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У деяких громадян право власності на нерухомість було набуте до 2013 року, але не було зареєстроване у бюро технічної інвентаризації (БТІ). Підставою для його набуття були, наприклад, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує набуття права власності на нерухоме майно.  

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Міністерство юстиції України пояснило, що потрібно знати власнику у такому випадку.

Якщо власник має документ, що підтверджує набуття права власності на об’єкт нерухомого майна до 01 січня 2013 року, проте право власності не зареєстроване, то може зараз внести цю інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Для цього необхідно подати відповідні документи лише у паперовій формі особисто або через представника до державного реєстратора або до нотаріуса за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна в межах області.

Якщо нерухомість розміщена на території АР Крим, Донецької, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, у місті Севастополь, то власник або його уповноважений представник має право звернутися з відповідними документами до будь-якого державного реєстратора в межах України.

Державний реєстратор обов’язково запитує від БТІ інформацію, необхідну для проведення такої реєстрації (у разі якщо відповідні документи не були подані заявником).

Така державна реєстрація проводиться зі сплатою визначеного розміру адміністративного збору, з урахуванням положень пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]