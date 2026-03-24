Недвижимость, приобретенная до 2013 года, но не зарегистрированная: что нужно знать владельцу

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У некоторых граждан право собственности на недвижимость было приобретено до 2013 года, но не было зарегистрировано в бюро технической инвентаризации (БТИ). Основанием для его приобретения были, например, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство или другой документ, который в соответствии с законодательством подтверждает приобретение права собственности на недвижимое имущество.

Министерство юстиции Украины пояснило, что нужно знать владельцу в таком случае.

Если владелец имеет документ, подтверждающий приобретение права собственности на объект недвижимого имущества до 01 января 2013 года, однако право собственности не зарегистрировано, он может сейчас внести эту информацию в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Для этого необходимо подать соответствующие документы только в бумажной форме лично или через представителя государственному регистратору или нотариусу по месту нахождения объекта недвижимого имущества в пределах области.

Если недвижимость расположена на территории АР Крым, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей, в городе Севастополь, то владелец или его уполномоченный представитель имеет право обратиться с соответствующими документами к любому государственному регистратору в пределах Украины.

Государственный регистратор обязательно запрашивает у БТИ информацию, необходимую для проведения такой регистрации (в случае если соответствующие документы не были поданы заявителем).

Такая государственная регистрация проводится с уплатой установленного размера административного сбора с учетом положений пункта 13 постановления Кабинета Министров Украины от 06 марта 2022 года № 209 «Некоторые вопросы государственной регистрации и функционирования единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.