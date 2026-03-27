Як призначити належного користувача авто через Дію або Кабінет водія – подробиці

Передати транспорт у користування іншій особі можна дистанційно — штрафи за порушення отримуватиме водій, а не власник.

В Україні призначити належного користувача транспортного засобу можна онлайн — через Кабінет водія або застосунок «Дія». Послуга дає змогу передати авто в користування іншій людині без паперових документів. Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.

Зазначається, що належний користувач — це особа, яка користується транспортним засобом, але не є його власником. У разі порушення правил дорожнього руху штрафи надходитимуть саме цій особі, а не власнику автомобіля.

У Кабінеті водія процедура передбачає, що один користувач надсилає запит, а інший його підтверджує. Після цього транспортний засіб відображається в обох.

У застосунку «Дія» обидві сторони мають мати електронні документи. Власник генерує QR-код, водій його сканує, після чого сторони підписують запит — і користування авто оформлюється.

