Як призначити належного користувача авто через Дію або Кабінет водія – подробиці
В Україні призначити належного користувача транспортного засобу можна онлайн — через Кабінет водія або застосунок «Дія». Послуга дає змогу передати авто в користування іншій людині без паперових документів. Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.
Зазначається, що належний користувач — це особа, яка користується транспортним засобом, але не є його власником. У разі порушення правил дорожнього руху штрафи надходитимуть саме цій особі, а не власнику автомобіля.
У Кабінеті водія процедура передбачає, що один користувач надсилає запит, а інший його підтверджує. Після цього транспортний засіб відображається в обох.
У застосунку «Дія» обидві сторони мають мати електронні документи. Власник генерує QR-код, водій його сканує, після чого сторони підписують запит — і користування авто оформлюється.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.