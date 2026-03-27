Как назначить законного пользователя автомобиля через приложение «Дія» или «Кабинет водителя» — подробности

Передать транспортное средство в пользование другому лицу можно удаленно — штрафы за нарушения будет получать водитель, а не владелец.

В Украине назначить правомочного пользователя транспортного средства можно онлайн — через Кабинет водителя или приложение «Дія». Услуга позволяет передать автомобиль в пользование другому лицу без бумажных документов. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Отмечается, что надлежащий пользователь — это лицо, которое пользуется транспортным средством, но не является его владельцем. В случае нарушения правил дорожного движения штрафы будут приходить именно этому лицу, а не владельцу автомобиля.

В Кабинете водителя процедура предусматривает, что один пользователь отправляет запрос, а другой его подтверждает. После этого транспортное средство отображается у обоих.

В приложении «Дія» обе стороны должны иметь электронные документы. Владелец генерирует QR-код, водитель его сканирует, после чего стороны подписывают запрос — и пользование автомобилем оформляется.

