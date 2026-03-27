  1. В Україні

Чи можна водити авто із простроченим посвідченням водія – пояснення

09:38, 27 березня 2026
Посвідчення водія, видане вперше, залишає чинність в Україні під час воєнного стану та рік після його завершення.
Фото: rbc.ua
Під час воєнного стану та протягом року після його завершення водії з посвідченням, виданим вперше, можуть керувати транспортом, навіть якщо термін дії документа закінчився, — пояснили у Головному сервісному центрі МВС.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №184, у період воєнного стану та протягом року після його завершення дозволяється керувати автомобілем за наявності посвідчення водія, виданого вперше, навіть якщо його строк дії закінчився.

Водночас, таке посвідчення вважається нечинним. Це особливо важливо, якщо планується подорож за кордон, адже за межами України його використовувати не можна.

У Головному сервісному центрі МВС звертають увагу, що це спрощення стосується лише посвідчень, виданих вперше. Рекомендується за можливості обміняти документ, щоб уникнути непорозумінь і мати актуальне посвідчення водія.

Обмін або оновлення посвідчення можна здійснити у сервісних центрах МВС або онлайн, обравши зручний для себе формат.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мобілізованих працівників враховуватимуть при розрахунку робочих місць для осіб з інвалідністю

Роботодавцям пропонують змінити підхід до розрахунку штату: у Верховній Раді ініціюють врахування мобілізованих працівників при визначенні кількості робочих місць для осіб з інвалідністю.

Суд у Києві призначив колишньому правоохоронцю за шахрайство на $700 тисяч умовний строк без тюрми

У Києві чоловік намагався виманити сотні тисяч доларів «вирішивши питання» через зв’язки у владі.

Від моніторингу до перевірки: як відбуватиметься контроль за використанням забороненого софту в держорганах

Використання російського софту на кшталт 1С чи Парус — це пряме порушення закону, що тягне за собою адміністративну відповідальність

Умови залучення до праці засуджених перепишуть та дозволять користуватися банківськими картками

Новий законопроект надає можливість засудженим працювати на ФОПів, мати реальну зарплату на картку та навіть виходити на побачення до міста.

Від 3,5 до 100 гривень за рішення: ВРП відреагувала на втручання в діяльність суддів Петра Порощука та Грушковської Любові

Чи можна вважати 3,5 гривні втручанням у правосуддя: ВРП вважає, що будь-які спроби впливу на суд погіршують авторитет правосуддя.

