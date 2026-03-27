Чи можна водити авто із простроченим посвідченням водія – пояснення

Посвідчення водія, видане вперше, залишає чинність в Україні під час воєнного стану та рік після його завершення.

Під час воєнного стану та протягом року після його завершення водії з посвідченням, виданим вперше, можуть керувати транспортом, навіть якщо термін дії документа закінчився, — пояснили у Головному сервісному центрі МВС.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №184, у період воєнного стану та протягом року після його завершення дозволяється керувати автомобілем за наявності посвідчення водія, виданого вперше, навіть якщо його строк дії закінчився.

Водночас, таке посвідчення вважається нечинним. Це особливо важливо, якщо планується подорож за кордон, адже за межами України його використовувати не можна.

У Головному сервісному центрі МВС звертають увагу, що це спрощення стосується лише посвідчень, виданих вперше. Рекомендується за можливості обміняти документ, щоб уникнути непорозумінь і мати актуальне посвідчення водія.

Обмін або оновлення посвідчення можна здійснити у сервісних центрах МВС або онлайн, обравши зручний для себе формат.

