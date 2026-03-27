Можно ли водить автомобиль с просроченными водительскими правами — разъяснения

Водительские права, выданные впервые, остаются действительными в Украине во время военного положения и в течение года после его окончания.

Во время военного положения и в течение года после его окончания водители с водительским удостоверением, выданным впервые, могут управлять транспортным средством, даже если срок действия документа истек, — пояснили в Главном сервисном центре МВД.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №184, в период военного положения и в течение года после его завершения разрешается управлять автомобилем при наличии водительского удостоверения, выданного впервые, даже если его срок действия истек.

В то же время, такое удостоверение считается недействительным. Это особенно важно, если планируется поездка за границу, ведь за пределами Украины его использовать нельзя.

В Главном сервисном центре МВД обращают внимание, что это упрощение касается только удостоверений, выданных впервые. Рекомендуется по возможности обменять документ, чтобы избежать недоразумений и иметь актуальное водительское удостоверение.

Обмен или обновление удостоверения можно осуществить в сервисных центрах МВД или онлайн, выбрав удобный для себя формат.

