На Київщині судитимуть ексначальника ТЦК, який забирав авто у бізнесу нібито для армії

14:07, 27 березня 2026
Правоохоронці встановили, що посадовець без законних підстав забрав 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями.
На Київщині судитимуть ексначальника ТЦК, який забирав авто у бізнесу нібито для армії
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області, який незаконно вилучав транспорт у підприємців. Про це повідомило ДБР.

Правоохоронці встановили, що посадовець без законних підстав забрав 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями. Транспорт вилучали без належних документів під приводом потреб Збройних Сил України.

Згодом за його вказівкою оформили акти приймання-передачі заднім числом — нібито для передачі автомобілів до військових частин. Насправді ж цей транспорт до підрозділів не потрапив.

Через такі дії підприємства зазнали збитків на понад 4 млн грн.

Наразі частину шкоди відшкодовано — три автомобілі передали для потреб Збройних Сил України, що становить близько 1 млн грн.

Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення влади в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

ДБР ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Під маскою споживчого кредиту: Верховний Суд дозволив стягувати іпотеку за комерційні борги під час війни

Верховний Суд підтвердив: мораторій на примусову реалізацію іпотечного майна фізичних осіб під час воєнного стану не поширюється на кредити, видані для підприємницької діяльності.

Військовослужбовців обмежать у доступі до гральних закладів: Мінцифри готує відповідний механізм

За ініціативою Мінцифри ідентифікація гравців у закладах азартних ігор включатиме обов’язкову перевірку за Реєстром військовослужбовців.

У Раді з’явилася ще одна ініціатива щодо виплат військовим під час лікування: що пропонують

У Раді паралельно розглядають два підходи до виплат військовим під час лікування.

ВП ВС: Держказначейство — не відповідач у спорах про відшкодування шкоди

ВП ВС підтвердила: неправильне визначення відповідача — підстава для відмови у позові, оскільки у спорах про шкоду відповідачем є держава в особі органу-порушника, а не Держказначейство.

Мобілізованих працівників враховуватимуть при розрахунку робочих місць для осіб з інвалідністю

Роботодавцям пропонують змінити підхід до розрахунку штату: у Верховній Раді ініціюють врахування мобілізованих працівників при визначенні кількості робочих місць для осіб з інвалідністю.

