На Київщині судитимуть ексначальника ТЦК, який забирав авто у бізнесу нібито для армії

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області, який незаконно вилучав транспорт у підприємців. Про це повідомило ДБР.

Правоохоронці встановили, що посадовець без законних підстав забрав 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями. Транспорт вилучали без належних документів під приводом потреб Збройних Сил України.

Згодом за його вказівкою оформили акти приймання-передачі заднім числом — нібито для передачі автомобілів до військових частин. Насправді ж цей транспорт до підрозділів не потрапив.

Через такі дії підприємства зазнали збитків на понад 4 млн грн.

Наразі частину шкоди відшкодовано — три автомобілі передали для потреб Збройних Сил України, що становить близько 1 млн грн.

Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення влади в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

