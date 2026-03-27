В Киевской области будут судить экс-начальника ТЦК, который забирал авто у бизнеса якобы для армии

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, который незаконно изымал транспорт у предпринимателей. Об этом сообщило ГБР.

Правоохранители установили, что должностное лицо без законных оснований забрало 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт изымался без надлежащих документов под предлогом потребностей Вооруженных Сил Украины.

Позже по его указанию оформили акты приема-передачи задним числом — якобы для передачи автомобилей в воинские части. На самом деле этот транспорт в подразделения не попал.

Из-за таких действий предприятия понесли убытки на более чем 4 млн грн.

В настоящее время часть ущерба возмещена — три автомобиля передали для нужд Вооруженных Сил Украины, что составляет около 1 млн грн.

Действия бывшего должностного лица квалифицированы по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — превышение власти в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

