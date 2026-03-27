  1. В Україні

У АСВП реалізовано можливість виключення відомостей про боржника з ЄРБ

10:32, 27 березня 2026
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 27 березня оновило програмне забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП).

В рамках даного оновлення забезпечено можливість реєстрації постанови про виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників для виконавчих проваджень про конфіскацію майна. Винесення такої постанови відтепер доступне для відкритих виконавчих проваджень, які мають наступні категорії стягнення:

- конфіскація у справі про порушення митних правил;

- конфіскація у кримінальному провадженні (крім корупційних правопорушень);

- конфіскація у справах з вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (крім спецконфіскації);

- конфіскація у справах про адміністративні правопорушення (крім корупційних правопорушень);

- спецконфіcкація.

Крім того, здійснено ряд інших покращень та виправлено низку помилок в роботі АСВП, що націлено на оптимізацію процесу роботи користувачів АСВП.

Зміни реалізовані на виконання положень наказу Міністерства юстиції України від 19.02.2026 № 418/5 «Про внесення змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень».

реєстр боржників (ЄРБ) АСВП боржник

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У Раді з’явилася ще одна ініціатива щодо виплат військовим під час лікування: що пропонують

У Раді паралельно розглядають два підходи до виплат військовим під час лікування.

ВП ВС: Держказначейство — не відповідач у спорах про відшкодування шкоди

ВП ВС підтвердила: неправильне визначення відповідача — підстава для відмови у позові, оскільки у спорах про шкоду відповідачем є держава в особі органу-порушника, а не Держказначейство.

Мобілізованих працівників враховуватимуть при розрахунку робочих місць для осіб з інвалідністю

Роботодавцям пропонують змінити підхід до розрахунку штату: у Верховній Раді ініціюють врахування мобілізованих працівників при визначенні кількості робочих місць для осіб з інвалідністю.

Суд у Києві призначив колишньому правоохоронцю за шахрайство на $700 тисяч умовний строк без тюрми

У Києві чоловік намагався виманити сотні тисяч доларів «вирішивши питання» через зв’язки у владі.

Від моніторингу до перевірки: як відбуватиметься контроль за використанням забороненого софту в держорганах

Використання російського софту на кшталт 1С чи Парус — це пряме порушення закону, що тягне за собою адміністративну відповідальність

