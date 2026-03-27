У АСВП реалізовано можливість виключення відомостей про боржника з ЄРБ

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 27 березня оновило програмне забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП).

В рамках даного оновлення забезпечено можливість реєстрації постанови про виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників для виконавчих проваджень про конфіскацію майна. Винесення такої постанови відтепер доступне для відкритих виконавчих проваджень, які мають наступні категорії стягнення:

- конфіскація у справі про порушення митних правил;

- конфіскація у кримінальному провадженні (крім корупційних правопорушень);

- конфіскація у справах з вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (крім спецконфіскації);

- конфіскація у справах про адміністративні правопорушення (крім корупційних правопорушень);

- спецконфіcкація.

Крім того, здійснено ряд інших покращень та виправлено низку помилок в роботі АСВП, що націлено на оптимізацію процесу роботи користувачів АСВП.

Зміни реалізовані на виконання положень наказу Міністерства юстиції України від 19.02.2026 № 418/5 «Про внесення змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень».

