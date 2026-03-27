В АСИП реализована возможность исключения сведений о должнике из ЕРД

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что 27 марта обновило программное обеспечение Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

В рамках данного обновления обеспечена возможность регистрации постановления об исключении сведений о должнике из Единого реестра должников для исполнительных производств о конфискации имущества. Вынесение такого постановления отныне доступно для открытых исполнительных производств, которые имеют следующие категории взыскания:

конфискация по делу о нарушении таможенных правил;

конфискация в уголовном производстве (кроме коррупционных правонарушений);

конфискация по делам о совершении коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения (кроме спецконфискации);

конфискация по делам об административных правонарушениях (кроме коррупционных правонарушений);

спецконфискация.

Кроме того, осуществлен ряд других улучшений и исправлен ряд ошибок в работе АСИП, что направлено на оптимизацию процесса работы пользователей АСИП.

Изменения реализованы во исполнение положений приказа Министерства юстиции Украины от 19.02.2026 № 418/5 «О внесении изменений в Инструкцию по организации принудительного исполнения решений».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.