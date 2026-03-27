  1. В Украине

В АСИП реализована возможность исключения сведений о должнике из ЕРД

10:32, 27 марта 2026
Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что 27 марта обновило программное обеспечение Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

В рамках данного обновления обеспечена возможность регистрации постановления об исключении сведений о должнике из Единого реестра должников для исполнительных производств о конфискации имущества. Вынесение такого постановления отныне доступно для открытых исполнительных производств, которые имеют следующие категории взыскания:

  • конфискация по делу о нарушении таможенных правил;
  • конфискация в уголовном производстве (кроме коррупционных правонарушений);
  • конфискация по делам о совершении коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения (кроме спецконфискации);
  • конфискация по делам об административных правонарушениях (кроме коррупционных правонарушений);
  • спецконфискация.

Кроме того, осуществлен ряд других улучшений и исправлен ряд ошибок в работе АСИП, что направлено на оптимизацию процесса работы пользователей АСИП.

Изменения реализованы во исполнение положений приказа Министерства юстиции Украины от 19.02.2026 № 418/5 «О внесении изменений в Инструкцию по организации принудительного исполнения решений».

