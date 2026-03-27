  1. В Україні

Апарат Верховної Ради врегулював питання управління нерухомістю вартістю 32 млн грн — Рахункова палата

12:55, 27 березня 2026
Під час аудиту було встановлено відсутність зареєстрованих прав Апарату на 33 будівлі та споруди, а також правовстановлюючих документів на чотири земельні ділянки.
Рахункова палата повідомила, що Апарат Верховної Ради України та Управління справами Апарату ВРУ вжили низку заходів на виконання рекомендацій, наданих за результатами аудиту ефективності управління об’єктами державної власності та здійснення органами, що забезпечують діяльність Верховної Ради України, публічних закупівель. Зокрема оформлено права на державне майно та врегулювано частину земельних питань.

Рахункова палата нагадала, що під час аудиту було встановлено відсутність зареєстрованих прав Апарату на 33 будівлі та споруди, а також правовстановлюючих документів на чотири земельні ділянки. За результатами аудиту Рахункова палата надала 14 рекомендацій.

На їх виконання наразі забезпечено державну реєстрацію прав на 27 об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 32 млн грн, а також внесено відомості до Державного земельного кадастру щодо окремих земельних ділянок.

Зазначається, що триває робота щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно бази відпочинку «Конча-Заспа», а також опрацьовується питання зміни цільового призначення низки земельних ділянок у місті Києві.

Крім того, списано непридатне до використання майно та розглядаються зміни організаційно-правової форми окремих підприємств, що перебувають в управлінні Апарату ВРУ.

«Водночас Рахункова палата відзначає безпідставне зволікання з виконанням окремих рекомендацій центральними органами виконавчої влади, а також невирішення окремих земельних питань Київською міською радою.

Відтак, наразі виконано п’ять рекомендацій аудиторів, сім – у процесі виконання, дві – не розпочато. Рахункова палата продовжує моніторинг виконання рекомендацій та інформуватиме суспільство про стан їх реалізації», - заявили у Рахунковій палаті.

Верховна Рада України Рахункова палата

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

