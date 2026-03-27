  1. В Украине

Аппарат Верховной Рады урегулировал вопрос управления недвижимостью стоимостью 32 млн грн — Счетная палата

12:55, 27 марта 2026
Во время аудита было установлено отсутствие зарегистрированных прав Аппарата на 33 здания и сооружения, а также правоустанавливающих документов на четыре земельных участка.
Счетная палата сообщила, что Аппарат Верховной Рады Украины и Управление делами Аппарата ВРУ приняли ряд мер во исполнение рекомендаций, предоставленных по результатам аудита эффективности управления объектами государственной собственности и осуществления органами, обеспечивающими деятельность Верховной Рады Украины, публичных закупок. В частности, оформлены права на государственное имущество и урегулирована часть земельных вопросов.

Счетная палата напомнила, что во время аудита было установлено отсутствие зарегистрированных прав Аппарата на 33 здания и сооружения, а также правоустанавливающих документов на четыре земельных участка. По результатам аудита Счетная палата предоставила 14 рекомендаций.

В их исполнение на данный момент обеспечена государственная регистрация прав на 27 объектов недвижимости общей стоимостью более 32 млн грн, а также внесены сведения в Государственный земельный кадастр относительно отдельных земельных участков.

Отмечается, что продолжается работа по государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество базы отдыха «Конча-Заспа», а также прорабатывается вопрос изменения целевого назначения ряда земельных участков в городе Киеве.

Кроме того, списано непригодное к использованию имущество и рассматриваются изменения организационно-правовой формы отдельных предприятий, находящихся в управлении Аппарата ВРУ.

«В то же время Счетная палата отмечает необоснованное затягивание с выполнением отдельных рекомендаций центральными органами исполнительной власти, а также нерешенность отдельных земельных вопросов Киевским городским советом.

Таким образом, на данный момент выполнено пять рекомендаций аудиторов, семь — в процессе выполнения, две — не начаты. Счетная палата продолжает мониторинг выполнения рекомендаций и будет информировать общество о состоянии их реализации», — заявили в Счетной палате.

Верховная Рада Украины Счетная палата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

В Раде появилась ещё одна инициатива относительно выплат военнослужащим во время лечения: что предлагают

В Раде параллельно рассматривают два подхода к выплатам военнослужащим во время лечения.

БП ВС: Государственная казначейская служба — не ответчик в спорах о возмещении вреда

ВП ВС подтвердила: неправильное определение ответчика — основание для отказа в иске, поскольку в спорах о возмещении вреда ответчиком является государство в лице органа-нарушителя, а не Государственная казначейская служба Украины.

Мобилизованных работников будут учитывать при расчете рабочих мест для лиц с инвалидностью

Работодателям предлагают изменить подход к расчету штата: в Верховной Раде инициируют учёт мобилизованных работников при определении количества рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Суд в Киеве назначил бывшему правоохранителю за мошенничество на $700 тысяч условный срок без тюрьмы

В Киеве мужчина пытался выманить сотни тысяч долларов, «решив вопрос» через связи во власти.

