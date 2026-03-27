Україна та Саудівська Аравія домовилися про оборонне співробітництво, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнення важливої домовленості між оборонними відомствами України та Саудівська Аравія щодо розвитку співпраці у сфері безпеки.
За його словами, відповідний документ було підписано перед зустріччю з наслідним принцом Мухаммадом бін Салман Аль Саудом. Угода закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора.
Президент наголосив, що Україна готова ділитися з партнерами власним досвідом протидії сучасним загрозам, зокрема атакам балістичними ракетами та дронами.
«Ми готові ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів. Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною», - підкреслив Володимир Зеленський.
Окрім оборонної тематики, сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, а також допомогу іранському режиму з боку Росії.
Також йшлося про ситуацію на світових енергетичних ринках і перспективи енергетичної співпраці між країнами.
