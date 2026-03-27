  1. В Україні

Україна та Саудівська Аравія домовилися про оборонне співробітництво, – Зеленський

10:59, 27 березня 2026
Окрім оборонної тематики, сторони обговорили допомогу іранському режиму з боку Росії.
Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнення важливої домовленості між оборонними відомствами України та Саудівська Аравія щодо розвитку співпраці у сфері безпеки.

За його словами, відповідний документ було підписано перед зустріччю з наслідним принцом Мухаммадом бін Салман Аль Саудом. Угода закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора.

Президент наголосив, що Україна готова ділитися з партнерами власним досвідом протидії сучасним загрозам, зокрема атакам балістичними ракетами та дронами.

«Ми готові ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів. Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною», - підкреслив Володимир Зеленський.

Окрім оборонної тематики, сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, а також допомогу іранському режиму з боку Росії.

Також йшлося про ситуацію на світових енергетичних ринках і перспективи енергетичної співпраці між країнами.

Україна Саудівська Аравія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У Раді з’явилася ще одна ініціатива щодо виплат військовим під час лікування: що пропонують

У Раді паралельно розглядають два підходи до виплат військовим під час лікування.

ВП ВС: Держказначейство — не відповідач у спорах про відшкодування шкоди

ВП ВС підтвердила: неправильне визначення відповідача — підстава для відмови у позові, оскільки у спорах про шкоду відповідачем є держава в особі органу-порушника, а не Держказначейство.

Мобілізованих працівників враховуватимуть при розрахунку робочих місць для осіб з інвалідністю

Роботодавцям пропонують змінити підхід до розрахунку штату: у Верховній Раді ініціюють врахування мобілізованих працівників при визначенні кількості робочих місць для осіб з інвалідністю.

Суд у Києві призначив колишньому правоохоронцю за шахрайство на $700 тисяч умовний строк без тюрми

У Києві чоловік намагався виманити сотні тисяч доларів «вирішивши питання» через зв’язки у владі.

Від моніторингу до перевірки: як відбуватиметься контроль за використанням забороненого софту в держорганах

Використання російського софту на кшталт 1С чи Парус — це пряме порушення закону, що тягне за собою адміністративну відповідальність

