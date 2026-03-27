Украина и Саудовская Аравия договорились о оборонном сотрудничестве, – Зеленский

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении важной договоренности между оборонными ведомствами Украины и Саудовской Аравии относительно развития сотрудничества в сфере безопасности.

По его словам, соответствующий документ был подписан перед встречей с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Соглашение закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора безопасности.

Президент подчеркнул, что Украина готова делиться с партнерами собственным опытом противодействия современным угрозам, в частности атакам баллистическими ракетами и дронами.

«Мы готовы делиться своей экспертизой и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней. Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива. И Саудовская Аравия имеет то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме оборонной тематики, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, а также помощь иранскому режиму со стороны России.

Также речь шла о ситуации на мировых энергетических рынках и перспективах энергетического сотрудничества между странами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.