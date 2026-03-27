Українців попередили про небезпечні листи, які нібито надходять від CERT-UA

Фото: molbuk.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA попередила українців про масове розповсюдження небезпечних електронних листів начебто від її імені з темою «ТЕРМІНОВО! CERT-UA: масштабна кібератака з боку РФ – негайно встановити захист». Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

У листах зловмисники вимагають невідкладно завантажити та встановити «для захисту» спеціалізоване програмне забезпечення та надають покрокову інструкцію.

«Насправді вкладений файл є шкідливим ПЗ. Наразі воно досліджується фахівцями CERT-UA. Про результати аналізу буде повідомлено додатково.

У CERT-UA застерігають: у разі отримання таких листів не переходьте за посиланнями, не завантажуйте вкладення, не відкривайте та не запускайте файли.

Тих, хто отримав такі листи, просять надіслати їх на поштову скриньку [email protected]», йдеться у заяві.

Також там наголосили, що CERT-UA не розповсюджує програмні засоби електронною поштою. Також українців закликали звертати увагу на адресу відправника. Офіційні поштові скриньки команди мають домен @cert.gov.ua.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.