Украинцев предупредили об опасных письмах, якобы поступающих от CERT-UA

Национальная команда реагирования на киберинциденты, кибератаки, киберугрозы CERT-UA предупредила украинцев о массовом распространении опасных электронных писем якобы от ее имени с темой «СРОЧНО! CERT-UA: масштабная кибератака со стороны РФ — немедленно установить защиту». Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

В письмах злоумышленники требуют незамедлительно загрузить и установить «для защиты» специализированное программное обеспечение и предоставляют пошаговую инструкцию.

«На самом деле вложенный файл является вредоносным ПО. В настоящее время оно исследуется специалистами CERT-UA. О результатах анализа будет сообщено дополнительно.

В CERT-UA предупреждают: в случае получения таких писем не переходите по ссылкам, не загружайте вложения, не открывайте и не запускайте файлы.

Тех, кто получил такие письма, просят направить их на почтовый ящик [email protected]», — говорится в заявлении.

Также там подчеркнули, что CERT-UA не распространяет программные средства по электронной почте. Кроме того, украинцев призвали обращать внимание на адрес отправителя. Официальные почтовые ящики команды имеют домен @cert.gov.ua.

