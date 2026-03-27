Украинцев предупредили об опасных письмах, якобы поступающих от CERT-UA

11:44, 27 марта 2026
Национальная команда реагирования на киберинциденты, кибератаки, киберугрозы CERT-UA предупредила украинцев о массовом распространении опасных электронных писем якобы от ее имени с темой «СРОЧНО! CERT-UA: масштабная кибератака со стороны РФ — немедленно установить защиту». Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

В письмах злоумышленники требуют незамедлительно загрузить и установить «для защиты» специализированное программное обеспечение и предоставляют пошаговую инструкцию.

«На самом деле вложенный файл является вредоносным ПО. В настоящее время оно исследуется специалистами CERT-UA. О результатах анализа будет сообщено дополнительно.

В CERT-UA предупреждают: в случае получения таких писем не переходите по ссылкам, не загружайте вложения, не открывайте и не запускайте файлы.

Тех, кто получил такие письма, просят направить их на почтовый ящик [email protected]», — говорится в заявлении.

Также там подчеркнули, что CERT-UA не распространяет программные средства по электронной почте. Кроме того, украинцев призвали обращать внимание на адрес отправителя. Официальные почтовые ящики команды имеют домен @cert.gov.ua.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

В Раде появилась ещё одна инициатива относительно выплат военнослужащим во время лечения: что предлагают

В Раде параллельно рассматривают два подхода к выплатам военнослужащим во время лечения.

БП ВС: Государственная казначейская служба — не ответчик в спорах о возмещении вреда

ВП ВС подтвердила: неправильное определение ответчика — основание для отказа в иске, поскольку в спорах о возмещении вреда ответчиком является государство в лице органа-нарушителя, а не Государственная казначейская служба Украины.

Мобилизованных работников будут учитывать при расчете рабочих мест для лиц с инвалидностью

Работодателям предлагают изменить подход к расчету штата: в Верховной Раде инициируют учёт мобилизованных работников при определении количества рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Суд в Киеве назначил бывшему правоохранителю за мошенничество на $700 тысяч условный срок без тюрьмы

В Киеве мужчина пытался выманить сотни тысяч долларов, «решив вопрос» через связи во власти.

