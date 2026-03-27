На Хмельниччині 9-річний хлопчик помер після розпиття алкоголю з 55-річним сусідом — його судитимуть

Після вживання алкоголю дитина заблукала в заметі й померла, справу передано до суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині 9-річний хлопчик напився з 55-річним сусідом і помер. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 55-річного жителя Хмельницького району. Йому інкримінують залишення малолітнього в небезпеці, що спричинило смерть, а також незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів (ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, чоловік підтримував дружні стосунки з 9-річним сусідським хлопчиком. У січні 2026 року в його будинку вони разом вживали алкоголь. Після цього обвинувачений відпустив дитину додому, не подбавши про її безпеку в зимовий період.

Дорогою дезорієнтований хлопчик заблукав, потрапив у сніговий замет, втратив свідомість і помер. За висновками експертизи, причиною смерті стала токсична дія етилового алкоголю.

Під час досудового розслідування правоохоронці також вилучили у чоловіка наркотичні засоби, які він зберігав за місцем проживання. Підозрюваного затримали, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.