  1. В Україні

На Хмельниччині 9-річний хлопчик помер після розпиття алкоголю з 55-річним сусідом — його судитимуть

12:19, 27 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після вживання алкоголю дитина заблукала в заметі й померла, справу передано до суду.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині 9-річний хлопчик напився з 55-річним сусідом і помер. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 55-річного жителя Хмельницького району. Йому інкримінують залишення малолітнього в небезпеці, що спричинило смерть, а також незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів (ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, чоловік підтримував дружні стосунки з 9-річним сусідським хлопчиком. У січні 2026 року в його будинку вони разом вживали алкоголь. Після цього обвинувачений відпустив дитину додому, не подбавши про її безпеку в зимовий період.

Дорогою дезорієнтований хлопчик заблукав, потрапив у сніговий замет, втратив свідомість і помер. За висновками експертизи, причиною смерті стала токсична дія етилового алкоголю.

Під час досудового розслідування правоохоронці також вилучили у чоловіка наркотичні засоби, які він зберігав за місцем проживання. Підозрюваного затримали, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Хмельницький

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]