В Хмельницкой области 9-летний мальчик умер после распития алкоголя с 55-летним соседом — его будут судить

После употребления алкоголя ребенок заблудился в снежном заносе и умер, дело передано в суд.

В Хмельницкой области 9-летний мальчик напился с 55-летним соседом и умер. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего жителя Хмельницкого района. Ему инкриминируют оставление малолетнего в опасности, повлекшее смерть, а также незаконное приобретение и хранение наркотических средств (ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, мужчина поддерживал дружеские отношения с 9-летним соседским мальчиком. В январе 2026 года в его доме они вместе употребляли алкоголь. После этого обвиняемый отпустил ребенка домой, не позаботившись о его безопасности в зимний период.

По дороге дезориентированный мальчик заблудился, попал в снежный занос, потерял сознание и умер. По выводам экспертизы, причиной смерти стало токсическое действие этилового алкоголя.

В ходе досудебного расследования правоохранители также изъяли у мужчины наркотические средства, которые он хранил по месту проживания. Подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

