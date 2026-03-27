В Хмельницкой области 9-летний мальчик умер после распития алкоголя с 55-летним соседом — его будут судить

12:19, 27 марта 2026
После употребления алкоголя ребенок заблудился в снежном заносе и умер, дело передано в суд.
В Хмельницкой области 9-летний мальчик напился с 55-летним соседом и умер. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего жителя Хмельницкого района. Ему инкриминируют оставление малолетнего в опасности, повлекшее смерть, а также незаконное приобретение и хранение наркотических средств (ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, мужчина поддерживал дружеские отношения с 9-летним соседским мальчиком. В январе 2026 года в его доме они вместе употребляли алкоголь. После этого обвиняемый отпустил ребенка домой, не позаботившись о его безопасности в зимний период.

По дороге дезориентированный мальчик заблудился, попал в снежный занос, потерял сознание и умер. По выводам экспертизы, причиной смерти стало токсическое действие этилового алкоголя.

В ходе досудебного расследования правоохранители также изъяли у мужчины наркотические средства, которые он хранил по месту проживания. Подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

прокуратура Хмельницкий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

В Раде появилась ещё одна инициатива относительно выплат военнослужащим во время лечения: что предлагают

В Раде параллельно рассматривают два подхода к выплатам военнослужащим во время лечения.

БП ВС: Государственная казначейская служба — не ответчик в спорах о возмещении вреда

ВП ВС подтвердила: неправильное определение ответчика — основание для отказа в иске, поскольку в спорах о возмещении вреда ответчиком является государство в лице органа-нарушителя, а не Государственная казначейская служба Украины.

Мобилизованных работников будут учитывать при расчете рабочих мест для лиц с инвалидностью

Работодателям предлагают изменить подход к расчету штата: в Верховной Раде инициируют учёт мобилизованных работников при определении количества рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Суд в Киеве назначил бывшему правоохранителю за мошенничество на $700 тысяч условный срок без тюрьмы

В Киеве мужчина пытался выманить сотни тысяч долларов, «решив вопрос» через связи во власти.

