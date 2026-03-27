ДБР затримало військовослужбовця ТЦК за побиття 60-річного чоловіка під час спроби мобілізації

За інформацією слідства, чоловіку, який рибалив і не підлягає призову, заламали руку та зламали кістку.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника групи одного з відділів Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у застосуванні насильства до цивільного.

Інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. За даними слідства, троє військовослужбовців ТЦК підійшли до 60-річного місцевого жителя, який рибалив, та почали застосовувати до нього фізичну силу.

Чоловік не підлягав мобілізації. За інформацією ДБР, чоловіки заламали йому руку за спину та зламали кістку зі зміщенням.

Крім того, за інформацією слідства, один із військових застосував електрошокер і розпилив перцевий газ, що спричинило хімічні опіки очей. Також було пошкоджено автомобіль чоловіка.

У результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, що призвели до тривалого розладу здоров’я.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває. Слідчі готують повідомлення про підозру іншим учасникам інциденту.

