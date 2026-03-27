ГБР задержало военнослужащего ТЦК за избиение 60-летнего мужчины во время попытки мобилизации

По информации следствия, мужчине, который рыбачил и не подлежит призыву, заломали руку и сломали кость.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники Государственного бюро расследований задержали начальника группы одного из отделов Ковельского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого подозревают в применении насилия к гражданскому.

Инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье Ковельского района. По данным следствия, трое военнослужащих ТЦК подошли к 60-летнему местному жителю, который рыбачил, и начали применять к нему физическую силу.

Мужчина не подлежал мобилизации. По информации ГБР, мужчины заломали ему руку за спину и сломали кость со смещением.

Кроме того, по информации следствия, один из военных применил электрошокер и распылил перцовый газ, что привело к химическим ожогам глаз. Также был поврежден автомобиль мужчины.

В результате потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, которые привели к длительному расстройству здоровья.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается. Следователи готовят сообщения о подозрении другим участникам инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.