  1. В Украине

ГБР задержало военнослужащего ТЦК за избиение 60-летнего мужчины во время попытки мобилизации

14:25, 27 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По информации следствия, мужчине, который рыбачил и не подлежит призыву, заломали руку и сломали кость.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники Государственного бюро расследований задержали начальника группы одного из отделов Ковельского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого подозревают в применении насилия к гражданскому.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье Ковельского района. По данным следствия, трое военнослужащих ТЦК подошли к 60-летнему местному жителю, который рыбачил, и начали применять к нему физическую силу.

Мужчина не подлежал мобилизации. По информации ГБР, мужчины заломали ему руку за спину и сломали кость со смещением.

Кроме того, по информации следствия, один из военных применил электрошокер и распылил перцовый газ, что привело к химическим ожогам глаз. Также был поврежден автомобиль мужчины.

В результате потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, которые привели к длительному расстройству здоровья.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается. Следователи готовят сообщения о подозрении другим участникам инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГБР подозреваемый ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Под маской потребительского кредита: Верховный Суд разрешил взыскивать ипотеку за коммерческие долги во время войны

Верховный Суд подтвердил: мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц во время военного положения не распространяется на кредиты, выданные для предпринимательской деятельности.

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]