ГБР задержало военнослужащего ТЦК за избиение 60-летнего мужчины во время попытки мобилизации
Работники Государственного бюро расследований задержали начальника группы одного из отделов Ковельского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого подозревают в применении насилия к гражданскому.
Инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье Ковельского района. По данным следствия, трое военнослужащих ТЦК подошли к 60-летнему местному жителю, который рыбачил, и начали применять к нему физическую силу.
Мужчина не подлежал мобилизации. По информации ГБР, мужчины заломали ему руку за спину и сломали кость со смещением.
Кроме того, по информации следствия, один из военных применил электрошокер и распылил перцовый газ, что привело к химическим ожогам глаз. Также был поврежден автомобиль мужчины.
В результате потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, которые привели к длительному расстройству здоровья.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Досудебное расследование продолжается. Следователи готовят сообщения о подозрении другим участникам инцидента.
